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Цены на недвижимость в
других странах. Сравним?

Цены на недвижимость в других странах. Сравним?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:24

Хто із форумчан купив житло у Новій Зеландії?
Агов - відгукніться!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:29

akurt Наши чиновники почему-то в основном покупают недвижимость в Испании
fefelova
 
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