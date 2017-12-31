Цены на недвижимость в других странах. Сравним?

Хто із форумчан купив житло у Новій Зеландії?
Агов - відгукніться!
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Додано: Сер 18 кві, 2018 22:24
Хто із форумчан купив житло у Новій Зеландії?
Агов - відгукніться!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:29
akurt Наши чиновники почему-то в основном покупают недвижимость в Испании
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