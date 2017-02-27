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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2026 15:15
henrykwinto88 написав:
Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
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Додано: Вів 09 чер, 2026 17:25
henrykwinto88 написав: killer_of_liars написав: prodigy написав:
з пенсіями , наче порішали
поки що це лише обіцянки та пропозиції,
але мудрому наріду як завжди какая разніца
Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
P.S. Де статті про те що Зеленский виконав дві обіцянки війна і доллар по 45.
Мужик, не словом а ділом!
Ти переплутав, петролюбе. Війну якраз ви не обіцяли, обіцяли що здасть все Путіну. І долар по 45 ви обіцяли одразу, а не через 7 років. Забув вже що до ШМВ був курс нижче ніж при Порошенку?
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Додано: Вів 09 чер, 2026 23:36
Вело написав:
Забув вже що до ШМВ був курс нижче ніж при Порошенку?
А як же, прийшов на усе готове, та ще й замовлення на озброєння по відміняв. Чи багато ума для цього треба було?
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Додано: Сер 10 чер, 2026 09:03
Хлопці, а на якій позначці зупиниться курс гривні до бакса? Ну, маю на увазі, чи є якийсь проміжний супротив, типа 50 грн/$, ну ви зрозуміли? Чи тут неконтрольоване падіння, до 100 грн ?
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Додано: Сер 10 чер, 2026 09:23
Паніка на валютному ринку, навіть готівковому, нікому зараз не потрібна. З високою імовірністю це може бути локальний пік. Але ризикну припустити, що перейшли на новий поверх 44-47
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Додано: Сер 10 чер, 2026 10:08
henrykwinto88 написав:
Я, мабуть ідіот,
Самокритично
henrykwinto88 написав:
не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Не хвилюйтесь, усе буде гаразд. Зараз нам ці витрати (нестачу) покриває міжнародна допомога і так буде до кінця війни та ще певний час, поки ми не відновимось до певного рівня. Цей рівень визначено разом із партнерами. Також слідкуйте за інвестиціями на відновлення - там пристойні гроші, які вже почали надходити і вкладаються переважно у нове виробництво.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 11:46
технічно до 45
не дійшло, зупинились 44,995
. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44
, євро - 51
. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45
, євро - 52
. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 11:58
й зазвичай з Кущем мої погляди розходяться, але в цьому випадку - співпали. Може читає?
на заголовок уваги не звертайте. він як завжди хайповий, й немає відношення до того, що він насправді каже...
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