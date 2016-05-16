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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:52

ol_zy У вас бУЙнАЯ фантазия: на каждый ответ вы тут же придумываете пару новых, и я за вами не успею. А главное - какая ваша цель? Если просто поспорить, то я не стану.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:55

  d_12 написав:
  Сергій Ждан написав:Причина може бути єдина: змінилась ваша поштова адреса. Можливо. в контракті буда інша. Про це треба повідомити АПФ.


нічого не змінилось :(
це щось було в них, цього року вони звіт прислали :)


а вам конче повинна та виписка? Просто інформацію можна одержати на сайті АПФ або телефОНОМ.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:59

  M-A-X написав:В условиях Украины я бы не связывался.
А смысл?
Проще тогда самому накапливать на пенсию без никаких ПФ.
Запасаться долларами, золотом, недвижимостью, детьми.

Не о чем спорить, - способов много, но выбрать можно всегда. Лично мне нравятся именно НПФ.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:06

  M-A-X написав:Вообще отменить пенсию и пенсионные отчисления (говорят, в Союзе пенсия была, но отдельных взносов не было).
В органах ПФ сидят хапуги.
Пускай дети помагают родителям.
А пособие только для малоимущих и одиноких.


Как много у вас простых решений?! Странно, что вы еще строем не ходите.
Пользоваться НПФ, надо еще уметь. Для этого и сеществует эта тема.
.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:03

  Сергій Ждан написав:ol_zy У вас бУЙнАЯ фантазия: на каждый ответ вы тут же придумываете пару новых, и я за вами не успею. А главное - какая ваша цель? Если просто поспорить, то я не стану.

Моя цель указать на ошибки в ваших рассуждениях и то что без гарантий в такие фонды я бы никому не советовал ввязываться и сам не стану. А вы можете и дальше верить в инстинкты самосохранения (вот где фантазия надеяться на такое в качестве гарантий) и вступать в подобные фонды.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:56

  Сергій Ждан написав:...Пользоваться НПФ, надо еще уметь...

Да чего там уметь - настроил автоматическое периодическое списание денег в пользу своего НПФ - и просто счет пополняй регулярно, чтобы денежка не кончалась. Да за структурой активов/выпиской раз в месяц/квартал/год наблюдай.

А, ну да, в стране до недавнего времени аж 1 банк это разрешал делать в онлайн-банкинге без очной подачи бумажного заявления и без платы за каждое списание...

Это у нас народишко просто дикий, непуганый. В заграницах гражданину гораздо страшнее коммуналку невовремя оплатить, чем у банка чутка занять по кредитке. Потому там повально люди пользуются автоматическими оплатами счетов и периодическими автоматическими платежами. А тута до недавнего - карточка только для обналички зарплаты пользовалась.

Ничо, вот примут законопроект 6677 (о введении накопительной системы - 2го уровня системы пенсионного обеспечения), каждый молодший 35 лет или самозанятый вдруг станет владельцем индивидуального накопительного счета. Тогдась общий уровень образованности в услугах АНПФ резко возрастёт...

Кстати, я тот законопроект 6677 прочитал весь, все 150 страниц "сравнительной таблицы" (закон о НПФ я тоже читал, как и закон о пенсионном обеспечении 2003го года). Могу отвечать на вопрсы - чаво обещают и почему этот закон - полезный.
sergo01101
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:09

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

На счет НПФ в Польше или близ лежащих странах ЕС ни кто не просветит? Достопно там это для граждан Украины или нет?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 11:38

Где взять информацию о прибыльности НПФов.

Сергій Ждан Где взять информацию о прибыльности НПФов. Или как определить ее по отчетности?
Indi
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57

  Джон написав:На счет НПФ в Польше или близ лежащих странах ЕС ни кто не просветит? Достопно там это для граждан Украины или нет?

По публикациям, аналог нашего незапущенного второго уровня ("накопительная" с средствами в открытых НПФ) в Польше превратился просто в перераспределение денег (7+% с зарплат тех, кто родился после 1968 года) и проедаение бюджетом и управителями. Система только для резидентов Польши. Активы только дешевеют. Инвест-дохода реально - НЕТ. 3й уровень, аналог наших "профессиональных/корпоративных НПФ" - существует на уровне всей нашей системы НПФ - добровольцев мало, денег немного - выживают. Плюс там по закону много ограничений для работодателей, решивших учавствовать в НПФ - ни выйти, ни прекратить выплаты...

Плюс (ну, т.е. - минус) в Польше уже было и по Аргентинской модели - внезапно правительство в 2014 году часть денег открытых фондов взяло под свой контроль... Видимо от такого плюса потом нашлись денежки и на аналог "юлиной тысячи" - полякам начали раздавать по 500 злотых "на дейтей". Отчего в Польше бурно выросли продажи гаджетов, телефонов и планшетов, а не продажи услуг репетиторов, курсов, частных садиков и т.д...
sergo01101
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:07

  Indi написав:Где взять информацию о прибыльности НПФов. Или как определить ее по отчетности?

Более-менее работающие НПФ-ы на сайтах своих публикуют. Их госфинуслуг давно обязала.

Примеры:
1. ОТП: https://otppension.com.ua/results-of-activity
показники дIяльностi фонду станом на 20.02.2019
Чиста вартiсть активiв фонду (грн) 136 102 803
Чиста вартiсть одиницi пенсiйних внескiв (грн.) 4,02591
Кiлькiсть учасникIв фонду 42 481
Загальна сума пенсiйних внескiв (грн.) 90 690 527
Загальна сума пенсiйних виплат (грн.) 11 412 533
IнвестицIйний дохiд (грн.) 56 824 809
Дохiднiсть за останнi 365 днiв (%) 10,54
2. Приватфонд: https://privatfond.com.ua/results https://privatfond.com.ua/uploads//rep_year_2019_uk.pdf
Чиставартість активів 146 420 494,05
Чиста вартістьодиниці пенсійних внесків 6,8286103076
Загальнасума пенсійних внесків 100 948 730,59
Сума пенсійних внесків за місяць 1830069,29
Загальнасума пенсійних виплат 21687 613,58
Сумапенсійних виплат за місяць 232912,75
Кількістьучасників 48846 чол
Дохідність з початку року 0,94

Там же, обычно, можно найти подробные отчеты по деятельности, бухгалтерского вида, в которых нормально обнаруживаются и расходы на административные нужды.
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