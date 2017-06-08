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Где сдать без комиссии немного
потертые доллары (Киев)

Где сдать без комиссии немного потертые доллары (Киев)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:38

Где сдать без комиссии немного потертые доллары (Киев)

На месте сгиба небольшие потертости, но без комиссии не хотят принимать

Может есть место в Киеве где такие доллары можно сдать ?
itkiev2015
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:29

Есть.
Любой терминал привата )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:15

  mustbe написав:Есть.
Любой терминал привата )


Был сегодня в привате - сказали обмен через терминал нельзя сделать.

Или вы имеете ввиду что можно через терминал пополнить свою валютную карту, а потом в кассе снять ?
itkiev2015
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:19

  itkiev2015 написав:Или вы имеете ввиду что можно через терминал пополнить свою валютную карту, а потом в кассе снять ?

Именно
mustbe
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