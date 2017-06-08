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Где сдать без комиссии немного потертые доллары (Киев)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:38
На месте сгиба небольшие потертости, но без комиссии не хотят принимать
Может есть место в Киеве где такие доллары можно сдать ?
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itkiev2015
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:29
Есть.
Любой терминал привата )
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mustbe
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:15
mustbe написав:
Есть.
Любой терминал привата )
Был сегодня в привате - сказали обмен через терминал нельзя сделать.
Или вы имеете ввиду что можно через терминал пополнить свою валютную карту, а потом в кассе снять ?
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itkiev2015
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Додано: Сер 01 гру, 2021 08:19
itkiev2015 написав:
Или вы имеете ввиду что можно через терминал пополнить свою валютную карту, а потом в кассе снять ?
Именно
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mustbe
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