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Обслуговування в українських
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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 294
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:07

Приложение, как мне говорили, ждут около НГ, а вот Google Pay, вроде, уже запускают, но сейчас попробовал - пока не работает.
На неделе пришла смс - исключают из сети безкомиссионных банкоматов Укргазбанк и Укрсиббанк. И ещё их платиновая Visa по бину пробивается как дебит. Mastercard не знаю, вечером посмотрю, как карта супруги пробивается.

+
Mastercard Platimun пробивается как кредитная.
ingtrans
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Повідомлень: 131
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:14

  ingtrans написав:Приложение, как мне говорили, ждут около НГ, а вот Google Pay, вроде, уже запускают, но сейчас попробовал - пока не работает.
На неделе пришла смс - исключают из сети безкомиссионных банкоматов Укргазбанк и Укрсиббанк. И ещё их платиновая Visa по бину пробивается как дебит. Mastercard не знаю, вечером посмотрю, как карта супруги пробивается.

+
Mastercard Platimun пробивается как кредитная.

Обнал у них только в своих останется бесплатный?
maxim2014
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:23

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:Обнал у них только в своих останется бесплатный?

В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.
ingtrans
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Повідомлень: 131
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:43

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Обнал у них только в своих останется бесплатный?

В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.

Спасибо.
Ну это понятно... ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке
maxim2014
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 19.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:48

Re: Правекс-Банк

Этот банк еще существует???
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:54

  maxim2014 написав:
  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Обнал у них только в своих останется бесплатный?

В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.

Спасибо.
Ну это понятно... ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке


Походу это тот сегмент, на котором они хотят сконцентрироватся.
curiousobro
 
Повідомлень: 2374
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Подякував: 42 раз.
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