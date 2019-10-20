Правекс-Банк

Додано: Нед 20 жов, 2019 21:00

maxim2014 написав: в том-то и дело... фастлайн - непонятная мне фича... настоящих очередей (как например в Бангкоке) у нас нет. Лаунжи "дома" тоже не сильно нужны, а в транзитных хабах их нет.



Что касается визы - доп карта стоит 250 грн и дает 2 доп прохода (на дополнительный аккаунт). всяко выгоднее чем платить 64 бакса за эти 2 прохода. в том-то и дело... фастлайн - непонятная мне фича... настоящих очередей (как например в Бангкоке) у нас нет. Лаунжи "дома" тоже не сильно нужны, а в транзитных хабах их нет.Что касается визы - доп карта стоит 250 грн и дает 2 доп прохода (на дополнительный аккаунт). всяко выгоднее чем платить 64 бакса за эти 2 прохода.

Fastline я и сам не пользуюсь, правда, в основном потому что почти всегда летаю с ребёнком. А вот лоунжами "дома" пользуюсь фактически каждый раз, потому что дом не в Киеве и в Борисполе получается стыковка как минимум на пути туда, а то и на пути туда и обратно. Поэтому ресурс одной Visa расходуется фактически за одну поездку. Ещё и с бесплатным доступом детей в Loungekey проблема. Это хорошо, что Правэкс даёт детям премиальные карты, но, к сожалению, такая карта может быть только одна, они не дают для детей больше. А так у меня теперь на 3 человека 5 Visa Platinum, 3 Mastercard Platinum и 1 World Elite. Пока думаю остановиться с оформлением карт