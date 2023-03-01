Не варто.
оце лооол, гроші не пахнуть
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:38
Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
Не варто.
оце лооол, гроші не пахнуть
Додано: Чет 06 тра, 2021 21:51
Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
Необходимо хорошо изучить саму памм-платформу. Дело в том, что она имеет свою погрешность. которую не имеет система копирования (копи-счет). Погрешность в том, что эта система долевая, паевая, пай каждого влияет на остальные паи. Это плохо, так-как влияние отрицательное для многих участников памм-счета, забирает часть средств во время ролловера. В хорошем плюсе только те, кто инвестировал на самом краю просадки доходности, и эти инвесторы откусывают часть средств тех, кто инвестировал не на краю просадки, система то долевая.
Додано: Вів 21 чер, 2022 21:33
Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
В FXOpen можно не плохой портфель памм счетов собрать.
Додано: Сер 01 бер, 2023 17:34
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