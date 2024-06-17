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брокеров ПАММ счетов

Посоветуйте брокеров ПАММ счетов
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:38

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

  Garikasan написав:Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом

Не варто.

  stuermer01 написав:Спільний спецпроєкт Alpari та Finance.ua:

  stuermer01 написав:Спільний спецпроєкт Minfin та Amarkets:

оце лооол, гроші не пахнуть
CuT
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:51

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Необходимо хорошо изучить саму памм-платформу. Дело в том, что она имеет свою погрешность. которую не имеет система копирования (копи-счет). Погрешность в том, что эта система долевая, паевая, пай каждого влияет на остальные паи. Это плохо, так-как влияние отрицательное для многих участников памм-счета, забирает часть средств во время ролловера. В хорошем плюсе только те, кто инвестировал на самом краю просадки доходности, и эти инвесторы откусывают часть средств тех, кто инвестировал не на краю просадки, система то долевая.
Need Fx
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 22:33

Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

В FXOpen можно не плохой портфель памм счетов собрать.
forex_prognoz_ru
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:34

Я сортую рейтинг https://mixfin.com/ua за новими ПАММ-рахунками і вишукую ті, які видають за тиждень понад 40% прибутку. Я вкладаю одночасно в 5-10 таких рахунків на один тиждень. Так, звичайно, деякі зливаються, але решта здатні перекрити збиток своїми злетами до 250% прибутку! Єдине, з великими сумами я не хотів так працювати.
rick_player85
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 10:29

rick_player85 а 40% в тиждент - це не знадто ризикиковано?
PipsHunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:55

  PipsHunter написав:rick_player85 а 40% в тиждент - це не знадто ризикиковано?

Це агресивна торгівля та злив грошей дуже ймовірний.
wunner
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