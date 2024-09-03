Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Необходимо хорошо изучить саму памм-платформу. Дело в том, что она имеет свою погрешность. которую не имеет система копирования (копи-счет). Погрешность в том, что эта система долевая, паевая, пай каждого влияет на остальные паи. Это плохо, так-как влияние отрицательное для многих участников памм-счета, забирает часть средств во время ролловера. В хорошем плюсе только те, кто инвестировал на самом краю просадки доходности, и эти инвесторы откусывают часть средств тех, кто инвестировал не на краю просадки, система то долевая.
Я сортую рейтинг https://mixfin.com/ua за новими ПАММ-рахунками і вишукую ті, які видають за тиждень понад 40% прибутку. Я вкладаю одночасно в 5-10 таких рахунків на один тиждень. Так, звичайно, деякі зливаються, але решта здатні перекрити збиток своїми злетами до 250% прибутку! Єдине, з великими сумами я не хотів так працювати.
vondes Казино нагадує для лінивих, наївних та жадібних. Хто не хоче працювати і чекає на диво. Хто працює, той заробляє. І для заробітків потрібний досвід. На лікаря навчаються понад п'ять років. У спорті роками займаються для того, щоб стати чемпіоном. А на форекс приходять новачки і вважають другого дня себе професіоналами. Так не буває.