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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 24 жов, 2012 11:28
Информеры
Добрый день. Не работает ваш информер по курсу киосков Киева валюта USD на таблице нет данных только ноли. Исправьте пожалуйста.
Додано: Сер 24 жов, 2012 13:05
rastalj
Почему из валютных таблиц Finance.UA исчезли обменные пункты?
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/10/19/289740
Рекомендуем временно заменить на банки:
http://content.finance.ua/ru/stickers/~ ... /1/usd/uah
С ув.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:21
Перестали работать информеры с 10 апреля 2020 года
Добрый день!
С 10 апреля 2020 года перестали работать валютные информеры.
Это навсегда?
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