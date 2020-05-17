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Информеры
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2012 11:28

Информеры

Добрый день. Не работает ваш информер по курсу киосков Киева валюта USD на таблице нет данных только ноли. Исправьте пожалуйста.
rastalj
 
 
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2012 13:05

rastalj
Почему из валютных таблиц Finance.UA исчезли обменные пункты?
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/10/19/289740

Рекомендуем временно заменить на банки:
http://content.finance.ua/ru/stickers/~ ... /1/usd/uah

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:21

Перестали работать информеры с 10 апреля 2020 года

Добрый день!
С 10 апреля 2020 года перестали работать валютные информеры.
Это навсегда?
jekl57
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