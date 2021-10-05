RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:10

Re: Банк Альянс

В кабінеті Київтеплоенерго вони десь більше ніж через тиждень відображаються зазвичай.На сайте цкс трохи швидше(якщо по єдиній квитанції).
посетитель
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:17

посетитель А я ще тепер звернув увагу, що там якісь не такі номера особових рахунків вказані, хоча суми підтягуються правильні. Що це може бути?
Andrew75
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 30.09.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:26

Andrew75
Можливо це особові рахунки не постачальника послуг,а ІРЦ (Інформаційно-розрахунковий центр).
У великих містах є єдині квитанції для муніципальних комунальних послуг. І особові рахунки ІРЦ відрізняються від особових рахунків постачальника послуг
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:30

  Long_distance_runner написав:Andrew75
Можливо це особові рахунки не постачальника послуг,а ІРЦ (Інформаційно-розрахунковий центр).
У великих містах є єдині квитанції для муніципальних комунальних послуг. І особові рахунки ІРЦ відрізняються від особових рахунків постачальника послуг

ІРЦ - це Ви маєте на увазі ЦКС (Центр комунального сервісу)? Я ним ніколи не користувався, але зараз зайшов, і як написав Посетитель, вже кошти відображаються там, а в кабінеті Київтеплоенерго ще нема.
Andrew75
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 30.09.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:46

  Andrew75 написав:посетитель А я ще тепер звернув увагу, що там якісь не такі номера особових рахунків вказані, хоча суми підтягуються правильні. Що це може бути?



Там не особові рахунки, а ІD з єдиної квитанції ЦКС.Але в кабінеті ЦКС його вродє і немає.Там теж особові рахунки.Є на самій цій бумажці яка по пошті приходить.Гроші доходять нормально.
посетитель
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:45

Andrew75
Якщо відображаються у вашому аккаунті ЦКС, значить, мали зайти і постачальнику. Імовірніше за все, постачальник не оновлює дані про борги щодня в кабінеті користувача.
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:42

Подскажите други, а как его нужно правильно готовить, чтобы оно не жадничало?
Добавил свое ОСББ, а оно вона чё...
Откуда там комиссия берется?Зображення
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 158159160161
