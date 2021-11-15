Хитруни
В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:15
Хитруни
В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
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