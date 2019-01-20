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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:15

Хитруни :(

В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу :) 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28

[quote="5335221:STIGA"]Коллеги, приветствую!

Подскажите, у кого-то есть в арсенале карта ОТП - MasterCard WORLD BLACK EDITION,
по покупкам с МСС 5814 (фастфуд - Рестораны быстрого обслуживания) дают золото х5 ?

Если гуглопеем платить, то 2% начисляют золотыми баллами, а на заправках ОККО дополнительно к этому докидывают 50 коп за литр на карту фишка. Рестораны 5% при оплате гуглопеем, но там от МСС зависит. Иногда и ларек с кофе 5% дает, а иногда вполне себе ресторан только 1%.
nickvlk1
 
Повідомлень: 153
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:28

  root написав:Повинні, останній раз ресторан Анчоусна, нарахували як і обіцяли 5 золотих на 10 грн.

А от на сайті в себе лукавлять https://premium-banking.otpbank.com.ua/ обіцяючи кешбек у % замовчуючи що це бали на МК Більше, тут і курс обміну від 12,5 балів за 1 гривню. Тому маємо зовсім не ті обіцяні % :mrgreen:


дают
Мак дает КФЦ дает
5% это грязными, плюс обмен на деньги не во всех категориях работает - юзаю для АЗС и такси
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:13

  root написав:Хитруни :(

В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу :) 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.

Неправильний в тебе Гпей. Все нараховують, і знижку додаткову, і 2%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:32

  Кочевник написав:Неправильний в тебе Гпей. Все нараховують, і знижку додаткову, і 2%.


Хм, буду розбиратись для початку спробую видали і знов добавити в Gpay. Ат ак два рази перевіряв, знижку їхню не давало, як тільки починаю фізично картку використовувавти то і знижка є... точно неправильний він в мене :(
root
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:24

Господа, а кому-то сегодня Тикиц-бонусы падали? Походу снова что-то сломалось.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:35

  IMPRINTER написав:Походу снова что-то сломалось.

Да, какой-то запор.
Наблюдаем, может завтра приедут
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:13

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:Походу снова что-то сломалось.

Да, какой-то запор.
Наблюдаем, может завтра приедут


Я сообщил в ответственное подразделение - обещали разобраться )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:12

IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:04

Эт субъективное мнение трудящихся или сама администрация признала свою дальнейшую несостоятельность? 8)
Amethyst
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