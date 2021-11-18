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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:24

  IMPRINTER написав:Я сообщил в ответственное подразделение - обещали разобраться )

Ну вот и разобрались (
RIP
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:26

  Amethyst написав:Эт субъективное мнение трудящихся или сама администрация признала свою дальнейшую несостоятельность? 8)


уже точно. паталогоанатом выдал заключение.
прошу почтить память покойного вставанием.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:53

Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:10

  guntherhouse777 написав:Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.

Він-то може і знайде, але ми про це не дізнаємося.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:13

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.

Він-то може і знайде, але ми про це не дізнаємося.

Но всегда ж легче искать то, что есть, нежели то, чего нет.)
guntherhouse777
 
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