Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють
root написав:Знімав готівку на касі АЗС ОККО, в виписці побачив що банк взяв комісію 1,5% + 7грн. Здивувався, так як для власників Premium Black Edition Безкоштовне зняття готівки* * у пунктах видачі готівки і банкоматах OTP Bank та інших банків на території України до 60 000 гривень у місяць. В підтримці сказали шо все вірно, таке зняття проходить по іншому в них, я к p2p! знов відкрив тариф https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf і не знайшов потрібного пункту... ох жеж ці банки, як шулери\наперсточники мухлюють
Так они ее уже списали или только заблокировали? По black edition даже если снимать нал в банкомате OTP то они сразу холдят сумму с комиссией, а списывают уже чистую сумму (без комиссии).
miltador написав:І вже 4й місяць поспіль одна й та ж історія: на початку місяця знімають комісію за обслуговування, заганяючи картку в мінус. Потім дзвоню на теплу лінію і залишаю заявку. Після цього тиждень-два повертають гроші. Ось таке преміум обслуговування, не можуть елементарну проблему владнати
У меня та же ерунда происходит, хз что там за криворукие сидят, что оборот не могут посчитать нормально.