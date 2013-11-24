RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:22

  Кочевник написав:А персмен самоусунувся від вирішення цього питання.

да, реальность она такая, вчера полчаса к персмену ждал тоже... понятно что перед нг и первый день недели...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:53

Re: ОТП БАНК

Підтримка відпрацювала непогано. Створили запит до спеціалістів на активацію скибочки по моїй карті.
Кочевник
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 16.02.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54

есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.

Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.

но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"

сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".

Вообщем какой-то мастадай, а не банк
baraka
 
Повідомлень: 5120
З нами з: 09.10.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20

  baraka написав:есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.

Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.

но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"

сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".

Вообщем какой-то мастадай, а не банк


есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:50

  cohan написав:
  baraka написав:есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.

Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.

но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"

сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".

Вообщем какой-то мастадай, а не банк


есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно


та я ж не против, просто плююсь на скотские алгоритмы и скотский метод коммуникации. Закрыть в онланй не могу из-за их же бага, а терять час и отстаивать в очереди в неэффективном банке тоже не хочется.

Ну и метод тоже выбран не самый лучший, сегодня опять:
1) звонок и предупреждение о юридических последствиях из-за 50 грн
2) смс с предупереждением что мой кредитная история пострадает

и это при том, что в жизни кредитов не брал, а в банке лежит депозит
baraka
 
Повідомлень: 5120
З нами з: 09.10.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:58

  baraka написав:Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу

А пополнить её по номеру из другого банка? :)
mikos
 
Повідомлень: 171
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 698699700701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, mikos, patrikk, Митяйка і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10194, 10195, 10196
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101955 13554610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 11:17
Вкладчик1234
Банк Січ 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
472 149325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 11:00
flysoulfly
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
471 134568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 10:22
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.