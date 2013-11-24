Додано: Чет 30 гру, 2021 16:53

Vorlon написав: baraka написав: и это при том, что в жизни кредитов не брал и это при том, что в жизни кредитов не брал

И гордиться здесь нечем... И гордиться здесь нечем...

при чем тут гордыня ?нахера они мне говорят про эту кредитную историю ?1) кредитов я не брал (и уже если пугать этим - то полезьте посмотрите в мою нулевую историю), мне незачем это говорить.2) я не знаю насколько развита у нас кредитная история (то есть - все ли банки шарят друг-друг информацию о кредитном рейтинге. Есть у нас такое вообще понимание ?), но предполагаю, что не развито3) даже если и развито - банк будет пытаться портить мне эту кредитную историю из-за 50 грн ? Ну тупо же4) если не будет пытаться - то зачем это сотрясание воздуха ?5) у них лежит мой депозит, не вопрос, заберу