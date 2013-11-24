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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:22
Кочевник написав:
А персмен самоусунувся від вирішення цього питання.
да, реальность она такая, вчера полчаса к персмену ждал тоже... понятно что перед нг и первый день недели...
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cohan
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:53
Підтримка відпрацювала непогано. Створили запит до спеціалістів на активацію скибочки по моїй карті.
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Кочевник
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:54
есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.
но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"
сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".
Вообщем какой-то мастадай, а не банк
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baraka
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:20
baraka написав:
есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.
но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"
сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".
Вообщем какой-то мастадай, а не банк
есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
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cohan
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:50
cohan написав: baraka написав:
есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.
но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"
сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".
Вообщем какой-то мастадай, а не банк
есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
та я ж не против, просто плююсь на скотские алгоритмы и скотский метод коммуникации. Закрыть в онланй не могу из-за их же бага, а терять час и отстаивать в очереди в неэффективном банке тоже не хочется.
Ну и метод тоже выбран не самый лучший, сегодня опять:
1) звонок и предупреждение о юридических последствиях из-за 50 грн
2) смс с предупереждением что мой кредитная история пострадает
и это при том, что в жизни кредитов не брал, а в банке лежит депозит
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baraka
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:58
baraka написав:
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу
А пополнить её по номеру из другого банка?
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mikos
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:25
baraka написав:
и это при том, что в жизни кредитов не брал
И гордиться здесь нечем...
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Vorlon
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:41
baraka написав: cohan написав: baraka написав:
есть виртуальная карточка, банк с неё снимает мелкую комиссию за обслуживание её же. Ушла в минус аж на полтора бакса.
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу (не показывает её при выборе "что попоплнить"), а в отделение идти, выстаивать там очередь и терять время тупо влом.
но зато этот прекрасный банчок каждый месяц шлёт мне приветы в виде СМС в стиле "передадим ваш номер коллекторам"
сегодня позвонил робот и уведомил, что у меня набежало аж 50 гривен долга, "просим негайно погасити щоб уникнути юридичних наслидкив".
Вообщем какой-то мастадай, а не банк
есть и такое, надо закрывать, у ОТП ничего не бесплатно
та я ж не против, просто плююсь на скотские алгоритмы и скотский метод коммуникации. Закрыть в онланй не могу из-за их же бага, а терять час и отстаивать в очереди в неэффективном банке тоже не хочется.
Ну и метод тоже выбран не самый лучший, сегодня опять:
1) звонок и предупреждение о юридических последствиях из-за 50 грн
2) смс с предупереждением что мой кредитная история пострадает
и это при том, что в жизни кредитов не брал, а в банке лежит депозит
как закроете - говорите "а где моя несгораемая сумма", 100 грн или около того, должны отдыть через 45 дней но не позднее конца года - это вообще нигде не видно, но дефки ф курсах
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cohan
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:49
mikos написав: baraka написав:
Пополнить с текущего счёта в онлайне не могу
А пополнить её по номеру из другого банка?
да, можно попробовать (но карта баксовая, пополнение может не пройти, а свифт я не готов оплачивать
честно говоря можно позвонить и спросить у банчика - что за хрень и решить телефоном.
но я понабрасываю омно на вентилятор тут ибо есть за что.
Они мне еб%т мозги своими тупыми СМС в телефоне, а я им тут, пусть пипл знает.
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 30 гру, 2021 17:05, всього редагувалось 4 разів.
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baraka
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:53
Vorlon написав: baraka написав:
и это при том, что в жизни кредитов не брал
И гордиться здесь нечем...
при чем тут гордыня ?
нахера они мне говорят про эту кредитную историю ?
1) кредитов я не брал (и уже если пугать этим - то полезьте посмотрите в мою нулевую историю), мне незачем это говорить.
2) я не знаю насколько развита у нас кредитная история (то есть - все ли банки шарят друг-друг информацию о кредитном рейтинге. Есть у нас такое вообще понимание ?), но предполагаю, что не развито
3) даже если и развито - банк будет пытаться портить мне эту кредитную историю из-за 50 грн ? Ну тупо же
4) если не будет пытаться - то зачем это сотрясание воздуха ?
5) у них лежит мой депозит, не вопрос, заберу
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baraka
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