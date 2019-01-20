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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:17

  baraka написав:честно говоря можно позвонить и спросить у банчика - что за хрень и решить телефоном.

но я понабрасываю омно на вентилятор тут ибо есть за что.
Они мне еб%т мозги своими тупыми СМС в телефоне, а я им тут, пусть пипл знает.

Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.

  baraka написав:2) я не знаю насколько развита у нас кредитная история (то есть - все ли банки шарят друг-друг информацию о кредитном рейтинге. Есть у нас такое вообще понимание ?), но предполагаю, что не развито
3) даже если и развито - банк будет пытаться портить мне эту кредитную историю из-за 50 грн ? Ну тупо же

В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:28

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:как закроете - говорите "а где моя несгораемая сумма", 100 грн или около того, должны отдыть через 45 дней но не позднее конца года - это вообще нигде не видно, но дефки ф курсах


эту сотку или 5Е или 5долл прекрасно видно в выписке
и если по карте действительно есть не снижаемый остаток - то минус по такой карте до 100 грн /5е/5д это даже не долг банку
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:19

  klug написав:Дуже конструктивна позиція. Ця банка форум не читає, а парите мозок ви форумчанам, які і так знають хто є хто, і крім кількох гурманів тут ніхто більше не пасеться.


ладно, вы правы, если тут и так все знают кто есть кто - больше пиплу тут морочить голову не буду.

  klug написав:
  baraka написав:В Україні є мінімум 4 міжбанківських кредитних бюро, що збирають інформацію про кредити і надають її банка учасникам. Банк не приходить до КБ зі словами "чмиріть цього гімнюка, бо він мені 50 грн винен", а просто подає інформацію про прострочену заборгованість, що дійсно впливає на рейтинг. Навіть, якщо ви не користуєтеся кредитками, може вилізти боком, коли захочете взяти іпотеку чи кредит на авто, наприклад. У вашому випадку, правда, є нюанс у тому, що кредитного договору, як такого у вас і немає, а виліз недозволений овердрафт. Як вони зібралися подавати це до КБ питання відкрите. Але краще все ж закрити непотріб і не морочити голову ні собі, ні людям.


спасибо за информацию по КБ, хоть буду знать как работает
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:44

  uaprofi написав:
  cohan написав:как закроете - говорите "а где моя несгораемая сумма", 100 грн или около того, должны отдыть через 45 дней но не позднее конца года - это вообще нигде не видно, но дефки ф курсах


эту сотку или 5Е или 5долл прекрасно видно в выписке
и если по карте действительно есть не снижаемый остаток - то минус по такой карте до 100 грн /5е/5д это даже не долг банку


да, видно, но неочевидно что их можно забрать
cohan
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  #<1 ... 699700701702
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