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ДіВі Банк

ДіВі Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ДіВі Банк 2.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2017 23:55

Re: ДіВі Банк

  Скупердяй написав:я краще попрацюю
работая,тратится самое ценное-то чего никогда не вернуть: время.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2017 19:33

Re: ДіВі Банк

Банк обновил Фирменный Стиль и сайт.
myseopochta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2017 20:00

есть немного

  myseopochta написав:Банк обновил Фирменный Стиль и сайт.

а нацполиция обновила только своих рулей и форму))
https://www.facebook.com/dvbank.ua/phot ... =3&theater

https://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/2118287
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 13:13

Преда закрыли на 2 месяца
dcDent
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 13:54

  dcDent написав:Преда закрыли на 2 месяца

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 14:12

А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 15:51

  Solar_simfi написав:А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?

Все может быть.
Теперь он владеет банком и ездит (точнее ездил) на RR и 911
dcDent
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 16:08

  dcDent написав:
  Solar_simfi написав:А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?

Все может быть.
Теперь он владеет банком и ездит (точнее ездил) на RR и 911

теперь он сидит... и не помогла дружба с СБУ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 17:17

Solar_simfi , другой.
dude
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:22

Re: ДіВі Банк

Прощай Дивибанк :shock: https://finclub.net/news/divi-bank-mozh ... rynok.html
vkladchiik
 
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