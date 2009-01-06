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ДіВі Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2017 23:55
Скупердяй написав:
я краще попрацюю
работая,тратится самое ценное-то чего никогда не вернуть: время.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 24 лют, 2017 19:33
Банк обновил Фирменный Стиль и сайт.
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myseopochta
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Додано: П'ят 24 лют, 2017 20:00
myseopochta написав:
Банк обновил Фирменный Стиль и сайт.
а нацполиция обновила только своих рулей и форму))https://www.facebook.com/dvbank.ua/phot ... =3&theaterhttps://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/2118287
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 18 кві, 2017 13:13
Преда закрыли на 2 месяца
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dcDent
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Додано: Вів 18 кві, 2017 13:54
dcDent написав:
Преда закрыли на 2 месяца
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 18 кві, 2017 14:12
А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Вів 18 кві, 2017 15:51
Solar_simfi написав:
А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?
Все может быть.
Теперь он владеет банком и ездит (точнее ездил) на RR и 911
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dcDent
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Додано: Вів 18 кві, 2017 16:08
dcDent написав: Solar_simfi написав:
А это, пардон, тот Серёжа Горбачевский, который в середине нулевых обзорчики рынка мобильной связи пописывал? Или просто совпадение?
Все может быть.
Теперь он владеет банком и ездит (точнее ездил) на RR и 911
теперь он сидит... и не помогла дружба с СБУ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Вів 18 кві, 2017 17:17
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