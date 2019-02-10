Укрсоцбанк Альфа-Групп

Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08
Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:41
Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06
написать 8 коментариев на любые темы у вас займет не больше 15 минут и сможнте отправлять личные сообщения...
а позвонить можете на "тёплую" линию банка - телефон есть на сайте, но там вам дистанционно по большинству вопросов помочь не смогут...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15
Cler
Добре, дякую за пораду, спробую.
Я розумію, життя в Украіні не повинно бути легким...
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:08
НБУ наїхав на банк... але -
Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".
В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях.
+50грн !
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:26
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:30
а когда они честных клиентов выгоняют обвиняя их в рисковой деятельности, их сильно волнует, что клиент с этим категорически не согласен?
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Додано: Пон 11 лют, 2019 09:21
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:26
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
В травні закривають останні відділення?
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