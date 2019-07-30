Укрсоцбанк Альфа-Групп

Народ, посоветуйте, что делать? Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть? Хелп.
solex_trud написав:Народ, посоветуйте, что делать? Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть? Хелп.
а за что списывали эту 1000?
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Bosstone написав:Похоже, что за неактивность счета. Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.
І в тарифах це прописано?
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