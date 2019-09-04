Укрсоцбанк Альфа-Групп

"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."
начальник отделения как будто этот документ не читала, просто все на мороз падают
калл центр тупа морозится - говорит про до 30 дней рассмотрения жалоб, а в отделении ничего не делают - говорят что работают только с юрлицами
что делать?
как забрать свои деньги?