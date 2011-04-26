Возврат "подоходного" налога 15% с НПФ

Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.
Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.
Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення? Це співрозмірно з % по депо?
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