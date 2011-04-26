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Возврат "подоходного"
налога 15% с НПФ

Возврат "подоходного" налога 15% с НПФ
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:07

  MASolomko написав:Через запушенный в этом году сервис "ЕК для громадян" в электронном кабинете плательщика налогов заполние декларации стало проще — сервис частично сам её заполняет (раскидывает суммы по графам). Автоматическое заполнение происходит благодаря ответу полученному по форме запроса F 1301802. Остаётся только её подкорректировать информацию декларации.
По первой выше ссылке есть видео, а вот ещё одна инструкция.

Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.

Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.

Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення?
Це співрозмірно з % по депо?
ПреЗЕдент...наш слуга
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