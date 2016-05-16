Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

zuker1111 написав:НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Стоит ли связываться? Кто-то с ними сотрудничает, как впечатления?
UPD:
Наразі, тема недержавного пенсійного забезпечення мало відома українській громаді. Не те, щоб вона замовчувалась, але майже не роз'яснюється, не рекламується, не обговорюється. Природно, ця сфера обростає міфами, чутками, хибними тлумаченнями.
Між тим, з 2016-2017 років планується введення обов'язкових відрахувань з заробітних плат на власні пенсійні рахунки (добровільна ж система працює вже 10 років).
Тому, будучи фахівцем в цій галузі, я готовий відповідати на запитання читачів з тематики НПФ.
Близку до НПФ тему накопичувального страхування життя, я пропоную висвітлювати у відповідному розділі форуму: Експертний погляд про накопичувальне страхування життя (НСЖ)
Стосовно ж їх порівняння, питати можна і тут, і там.
UPD2
правки внес Модератор
С ув.
Тільки у валюті