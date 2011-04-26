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Возврат "подоходного"
налога 15% с НПФ

Возврат "подоходного" налога 15% с НПФ
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 08:07

  MASolomko написав:Через запушенный в этом году сервис "ЕК для громадян" в электронном кабинете плательщика налогов заполние декларации стало проще — сервис частично сам её заполняет (раскидывает суммы по графам). Автоматическое заполнение происходит благодаря ответу полученному по форме запроса F 1301802. Остаётся только её подкорректировать информацию декларации.
По первой выше ссылке есть видео, а вот ещё одна инструкция.

Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.

Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.

Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення?
Це співрозмірно з % по депо?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:31

  Квесторе_поверніться написав:Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення?
Це співрозмірно з % по депо?

Ну, давайте подивимось:
1. Отп показав 10%, Приватфонд 11%.
2. депозитні ставки номінальні не в схемних банках - 15%, реальні (з врахуванням податків) - 12%.
3. Відшкодування НДФЛ з сумму доходів, витрачених на внески до НПФ - 18% від цієї суми - це прямий Ваш дохід.

Отже, поправте, якщо я помиляюсь: сукупний "прибуток" з вкладених у НПФ коштів в 2018 році - 28-29%.

Перевіряємо розрахунки:
1. В січні з ЗП одразу вкладаємо 10000 гривень.
2. НПФ нам заробляє за рік 1000 гривень.
3. Ми з січневої ЗП платимо ще й 1800 гривень НДФЛ за ці 10000 гривень.
4. Якщо подати декларацію вчасно, то ці 1800 гривень ми отримаємо в податкової на рахунок якраз в січні-лютому наступного року після вкладення в НПФ.

Отже, через умовний рік після вкладення, в нас вартість части нашої частини активів в НПФ - 11000 гривень, та додаткові 1800 гривень в кишені. Що і дорівнює 28%.

Пересічну людину таке трошки лякає - 28% річних - де ж тут брехня?!? Так, 28% річних - брехні немє. От тільки на шмурдяк та ланос оті первинні 10000 гривень через рік вже витратити не вийде. Як і частину "прибутку" - 10-11% від НПФ. Це пенсійні кошти!

PS: розрахунки схематичні. Звісно, як вже вказали попередні оратори, все залежатиме від розміру доходу, від права на податкову соціальну пільгу, тощо.
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