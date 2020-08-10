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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:03
anis написав:
Hack-Stock написав:40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
По условию 2 минимум каждый день.
Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 31 серпня 2020р. включно
До 31 это и будет минимум 40
в правилах нет ни слова о 2 оплатах каждый деньhttps://rules.ochevygoda.com.ua/txn_10-40/
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:12
Hack-Stock написав: anis написав:
Hack-Stock написав:40 оплат просят в условиях с 10 по 31 августа, не обязательно 2 каждый день делать.
По условию 2 минимум каждый день.
Робіть хоча б два розрахунки кожного дня до 31 серпня 2020р. включно
До 31 это и будет минимум 40
в правилах нет ни слова о 2 оплатах каждый деньhttps://rules.ochevygoda.com.ua/txn_10-40/
Согласен, не дочитал!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33
velvet написав:
только что пришло:
робіть 2 оплати карткою UKRSIBBANK щодня до 31.08.2020, гарантовано отримайте 100 грн. та можливість виграти кешбек 50% від суми розрахунків! Деталі https://bit.ly/39SqZqZ
оно все персонализированное, кому не пришло, тот в пролете, не забывайте указывать об этом
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:43
Тоже пришла такая смс. Какие именно оплаты картой учитываются и есть ли минимальная сумма одной оплаты или всех вместе оплат?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:45
Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використовуйте інтернет-банкінг UKRSIB оnline протягом періоду акції.
Это что означает?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
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