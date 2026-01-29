budivelnik написав:То чому ти вважаєш що в ПЯТЬ разів менше значення в нашого ворога -це для нього перевага?
105 млн росіян проживають в європейській частині рф. А те що десь за 7000 км від нас у тайзі нема людей, нам від цього ні холодно ні жарко.
budivelnik написав:падіння НАШОЇ густини населення
не густина а кількість. Країна з 3 млн не буде жити як Канада, як поруч 140млн ворог, а буде захоплена чи підпорядкована. Кого будуть пхати в буси якщо кругом одні "надважливі в тилу"?
Ось тут чітко видно елементи маніпуляцій... 1 Маніпуляція - час..... Є стан на сьогодні Україна (35 млн осіб)+ ЄС (350млн осіб)+США/Канада(400 млн осіб)+50% Китай ( він і нашим і вашим)=785 млн осіб і 40% світового ВВП Протистоїть Педерація (140 млн осіб)+Іран(90млн осіб)+Північна корея (27млн осіб)+50% китай=270млн осіб і 3% світового ВВП
Отже Якщо дивимось СЬОГОДНІ - то ясно що педерації гаплик 2 Якщо дивимось ЧЕРЕЗ 50 років.. То чому вважаємо що Україна це мінус 50% населення.. а педерація так і залишиться з наявним населенням?
Розумієте де собака зарита Нас пробують лякати , але єдина проблема тих хто лякає вони діють по спущеним зверху темникам... Бусифікація Демографія Зрада Корупція...
Але ж ми до паразитів яких можна годувати лайном-не вдносимось.. А Маски й самі темники написати в стані...
_hunter написав:Выезд населения + падение рождаемости.
А навіщо мені КІЛЬКІСТЬ ? Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.
Тебе не нужно - да и фиг с тобой. Но всякие головастые дядьки - навроде Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милль - утверждают, что для функционирования всяких сложных штук - навроде экономики - именно количество и нужно. Опять же - и пофиг. А "кому-то" нужны барбер-шоп и нормальный бариста под парадным - а не в соседнем городе.
ЛАД написав:Но вряд ли ваши внуки обрадуются, если им придётся кормить 2 (или более) пенсионеров каждому.
Ти напевно чув МОЮ пропозицію хантер має годувати СВОЇХ батьків мої внуки -своїх батьків....
Так ты дальше цепочку-то строй: твои внуки будут тебе дороги строить, трубы чинить, операции проводить.
Только в Одесской области не хватает полтысячи врачей. С младшим и средним медперсоналом ситуация лучше. Больше всего нужно семейных врачей и специалистов неотложных состояний.
– У нас не хватает 80 врачей экстренной медицинской помощи. У нас есть автомобили класса С, это именно под врачебную бригаду. Сегодня фельдшеры выполняют работу врача и низкий поклон, — говорит Наталья Одарий-Захарьева, директор департамента здравоохранения Одесской ОВА. https://health.fakty.com.ua/ru/novyny/p ... -ukrayini/
-- или, если что, - можно и в соседнюю Польшу мотнуться?
budivelnik написав:Якщо паразитів виселити не якийсь острів.. то виявиться дивна річ, життя в Україні без паразитів і без збільшення обємів праці тих хто залишився-покращиться.
якщо виселити на острів то хто ж тоді буде на фронті захищати надважливих згідно ланцюжка " паразит - клятий ухилянт - бусифікований - герой"
budivelnik написав:Є ти , барабашов,хантер,флайман - які КОРИСТУЮТЬСЯ інфраструктурою , військовим захистом, освітою,медициною і так далі.... і при цьому ОФІЦІЙНО платять податки з мінімалки... Це ПАРАЗИТИ
мяко кажучи голослівне твердження
budivelnik написав:Паразит -це той хто жере більше , а толку від нього тільки лайно
то медсестра операційної на майже мінімалці, вона паразит чи ні? І кому саме стане легше жити якщо в лікарні не залишиться жодної, бо виїдуть і легалізуються в Словаччині. Таких прикладів можна навести безліч
Так і ви стройте логічно. Будівельник не виїхав, платить податки, а його вчить людина яка 4 роки дуже переживає за батьків, не користується вестернюніон і нп щоб вислати ліки, живе за податки німецького суспільства і? Хантер, що за більше ніж 4 роки було від вас? І словесне невдоволення це прям, ух ))) навіть тумбочки чи сковорідки в Україну не вислали для тих хто втратив усе, наприклад, у Бахмуті, вірно? Хоча це все біля кожної мусорки чи будинку стоїть у Німеччині. 500€ не своїх відпрацьованих, півко і критика, оце так розумник, зато не диванний турбопатріот, так? )))
ЛАД написав:многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения.
І ось на цьому можете закінчити Бо спеціально для таких зашорених як ви я й привів середню густину населення для Землі в 2026 році - 56 осіб на км2 в 1986 році - 35 осіб на км2 в 1974 році - 28 осіб на км2 Також спеціально для перестрашених можу привести Вам середню густину в США а будеш сильно впиратись - то приведу середню густину в Канаді ( цим країнам доступні всі блага цивілізації? США - 38 осіб на км2 Канада - 4 ( ЧОТИРИ) особи на км2
Таким чином Навіть якщо нас залишиться 3 млн - зможемо жити як в Канаді Якщо ж нас залишиться 21 млн - зможемо жити як в США При чому середній клімат у нас кращий/легший ніж в сша і канаді.
"Учение ЕШБ непобедимо, потому что оно верно!" Арифметика для начальной школы великая сила. "Средняя температура по больнице нормальная - 36,6°C". Канада
Около 85–90% канадцев живут в пределах 160 километров (100 миль) от границы со США.
Вся остальная гигантская территория на север представляет собой практически безлюдную тайгу, тундру и арктическую пустыню. Более 80% населения страны — это городские жители, сконцентрированные в нескольких крупных мегаполисах. Почему так сложилось? - Климат: На севере Канады царит субарктический и арктический климат с вечной мерзлотой, где сельское хозяйство и комфортная жизнь невозможны. - Геология (Канадский щит): Огромный массив скальных пород, покрывающий центр и север страны, непригоден для земледелия, из-за чего исторически колонисты селились южнее. - Экономика: Историческая и современная интеграция с США привязала канадские транспортные пути, заводы и торговые центры к южной границе.
Так что даже средняя плотность по провинции ни о чём не говорит. И о численности населения. В 1990 - 27,691,138 человек. По данным переписи населения Канады 2021 года - 36 991 981 человек. В 2023 - 40,097,761 человек. Сегодня - 41,568,912 человек (по https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm). Понятно, что такой рост не за счёт естественного прироста, а благодаря миграции. Наши цифры приводить не буду и так все знают. Странные канадцы, не понимают своего счастья, нет у них будивельника.
В США демографическая карта выглядит совершенно иначе, чем в Канаде. Здесь нет одной узкой обитаемой полосы — расселение имеет четко выраженный характер «Восток против Запада», а также жесткую привязку к мегалополисам (гигантским городским агломерациям).
При населении около 345 млн человек и площади суши около 9,1 млн км² средняя плотность населения США составляет 38 человек на км². Это почти в 9 раз выше, чем в Канады, но распределение все равно остается крайне контрастным.
Главная особенность: «Линия 100-го меридиана» Если провести вертикальную линию по 100-му меридиану западной долготы (она делит США практически ровно пополам), то страна распадается на две разные вселенные:
К востоку от 100-го меридиана: Исторически влажный климат, развитое сельское хозяйство и высокая плотность населения. Здесь живет около 80% всех американцев.
К западу от 100-го меридиана: Засушливые равнины, пустыни и Кордильеры. Плотность населения падает практически до нуля на огромных пространствах, взрываясь локальными очагами только на Тихоокеанском побережье и в редких оазисах вроде Денвера или Солт-Лейк-Сити. Распределение по ключевым регионам и мегалополисам Американское население принято рассматривать не просто по штатам, а по гигантским городским коридорам — мегалополисам.
1. Северо-Восток (Мегалополис «Босваш») Это самый густонаселенный и исторически развитый регион страны, протянувшийся от Бостона до Вашингтона (включая Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор).
Здесь проживает более 50 млн человек (около 15% населения страны) на площади, составляющей менее 2% территории США.
Штат Нью-Джерси — самый плотно заселенный штат США (около 480 чел/км²), за ним следуют Род-Айленд, Массачусетс и Коннектикут. ........ 6. Аляска (Внесистемный регион) Аналог канадского Севера. Самый большой по площади штат США, где плотность населения составляет всего 0,5 человека на км². Около половины всех жителей Аляски сосредоточены в одном городе — Анкоридже и его пригородах.
При самостійній праці на себе 3 години на день вы быстро помрёте с голоду. Даже если у вас будет прекрасный участок плодородной земли, за 3 часа в день самостійної праці на себе не проживёт ни один самый распрекрасный фермер. Или что вы имеете ввиду под самостійній праці на себе?
Це ж треба бути таким дурнем... 2% фермерів- годує 100% населення.... Тому, якщо я буду працювати фермером 3 години в день то моїй сімї -вистарчить мною заробленого(не те що тільки мені) А от таким як ти треба буде гарно полазити по сміттєвим бакам....
Ну-ну. Переедьте в село, заведите себе корову, свинью, кур-гусей и я посмотрю на ваши "3 години в день". А ещё проще, расскажите какому-нибудь фермеру о том, что ему достаточно работать "3 години в день". Думаю, будет долго смеяться. Странно, почему молодёжь убегает из села. Такое счастье - поработал "3 години в день", сел на машину, мотнулся в город и туси себе целый день по барам или ещё где. Дураки, видать, не понимают своего счастья.
Удивительно, как взрослый человек может так настойчиво нести такой бред.