посетитель написав:Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
чи я вірно розумію схему, щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку? і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?
Кассандра написав:посетитель нигде! КБ придёт сам собой 16-го числа следующего месяца без каких-либо тело движений с вашей стороны
Ясно.Спасибо.Но не удобно как-то .Не понятно сколько кешбека набрал.Да и начислят его или нет тоже ясно будет аж 16го.
Читайте гілку, не лінуйтесь. Тут уже всі Ваші питання 100 разів розжовані. У налаштуваннях картки виставляєте у 0 місячні ліміти на перекази, зняття готівки, розрахунок у магазинах, у 10к виставляєте ліміт на 3ds та розрахунки в Інтернеті. Якщо операція зменшила один з них, то з дуже високою ймовірністю буде КБ. Сума витрат за обома лімітами показує, скільки ви витратили у цьому місяці. Після досягнення 10к є сенс зупинитись.
greenozon написав:чи я вірно розумію схему, щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку? і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?
Ви теж не лінуйтесь. Підв'язування картки впливає лише на зручність користування. Платити обов'язково у нексті, бо у старому П24 буде чимала додаткова комісія.