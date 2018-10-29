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Найбільш привабливі депозити
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:07
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Найбільш привабливі депозити червня 2026 року
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