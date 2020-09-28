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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:26

  Ромасик написав:
  unknownurl написав:
omb написав:unknownurl стартовый код не нужен, он же по блютуз метке определяет магазин
Сколько покупал через «Pick&go» в разных магазинах, ни разу автоматом ничего не определялось; всегда нужно было отсканировать стартовый код.

что-то у меня раньше работало, а теперь без сканирования не работает.
ПС. вчера еще оплата проходила, никто не подбегал и не гонял.

В Николаеве?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:56

  rollo написав:
  omb написав:
  rollo написав: Приложение принято решение не использовать.
странная ситуация, наверное отсебятина какая-то

Судя по выражению лиц двух админов нет, не отсебятина.

Небось свинорылы 999лвла организовали приём платежей на "аффилированные" карты, вместо счетов магазина, путём подмены QR-кодов. "ІТ-нация", всё-таки :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Доброго вечора, колеги.
Руки не дійшли до покупки товарів через сайт Розетки карткою УкрСібу, раніше купував В5 з 2%.
Чи працює КБ 5% через сайт Розетки ? Якщо ні, то що порадите інше ?
Якщо так, то чи доцільно покупки брати одним чеком, чи кожну окремо?

Планую техніку тисяч на 15 купити, а УкрСіб нараховує тільки за 10К під 500 КБ
Дякую щиро наперед
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:12

  stas_rst написав:Доброго вечора, колеги.
Руки не дійшли до покупки товарів через сайт Розетки карткою УкрСібу, раніше купував В5 з 2%.
Чи працює КБ 5% через сайт Розетки ? Якщо ні, то що порадите інше ?
Якщо так, то чи доцільно покупки брати одним чеком, чи кожну окремо?

Планую техніку тисяч на 15 купити, а УкрСіб нараховує тільки за 10К під 500 КБ
Дякую щиро наперед
Месяца 3 назад кешбек по розетке был точно, сейчас не знаю. Последнее время оплачиваю на розетке Idea online, или Alfa travel под нулевую рассрочку на 6 мес плюс кешбек, имхо самая выгодная опция на сейчас.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:04

  Дядя Дима написав:Уважаемая свинота,мЫнуточку. Получить 16 зарплату и закрыть? Вы что,как можно закрыть совсем забыли что ещё нуно дождаться кб по акциям которая ещё не закончились? Напрасно что ли морковку и конфету покупали. :mrgreen:

Семен Семеныч! :D
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:11

stas_rst если продавец розетка, то точно будет, если не розетка - не знаю, не покупал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:39

дякую. буду пробувати
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

колеги, усі мабуть бачили пуші від банку з рекламою Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC та їх синхронізацією з картками МС. Мова саме про адаптований Мастеркардом і Сяомі NFC для України, а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Ваші думки ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:46

  stas_rst написав:колеги, усі мабуть бачили пуші від банку з рекламою Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC та їх синхронізацією з картками МС. Мова саме про адаптований Мастеркардом і Сяомі NFC для України, а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Ваші думки ?

я юзаю
см. viewtopic.php?p=5065938#p5065938
Но эт ток для наземных ПОСов!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:50

stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.
Amid
 
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