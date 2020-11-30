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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:03
t-step написав: Faceless написав:
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?
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1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?
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газ-кабіна
оплата онлайн
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:40
Amid написав: Искатель написав:
1) последовательность действий - просто ввести по ссылке и нажать "Замовити" или надо еще что-то делать?
Именно так, просто пройти по ссылке, ввести код, нажать "Замовити" и сразу будет сообщение, что вы успешно обменяли код, средства зачислятся через столько-то дней.
Кроме ключ-кода, ещё свой номер телефона вводите
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:44
Пришли ключи на 500, 1000, и 100. Ещё 600 и всё? Запутался в акциях )
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:57
2XL написав:
Пришли ключи на 500, 1000, и 100. Ещё 600 и всё? Запутался в акциях )
Кому на 600, кому на 1000. Вроде всё.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:19
Для чего усложнять процесс? Ключ-код. Введите номер телефона. Очевыгода. Ожидайте выплаты.
Чтоб создать впечатление, что зарабатываешь эти несколько долларов (в моём случае 3,5 $ за открытие накопительного)?
Перевели бы просто на карту, если выполнил условие акции, да и дело с концом.
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DONALD
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:21
Фантом написав: 2XL написав:
Пришли ключи на 500, 1000, и 100. Ещё 600 и всё? Запутался в акциях )
Кому на 600, кому на 1000. Вроде всё.
Кому 600, кому 300
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Додано: Пон 30 лис, 2020 23:04
DONALD написав:
Для чего усложнять процесс? Ключ-код. Введите номер телефона. Очевыгода. Ожидайте выплаты.
Чтоб создать впечатление, что зарабатываешь эти несколько долларов (в моём случае 3,5 $ за открытие накопительного)?
Перевели бы просто на карту, если выполнил условие акции, да и дело с концом.
Хто платить - той замовляє музику. Можете не вводити, якщо Вам не личить так важко працювати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:44
DONALD написав:Для чего усложнять процесс? Ключ-код. Введите номер телефона. Очевыгода. Ожидайте выплаты.
Чтоб создать впечатление, что зарабатываешь эти несколько долларов (в моём случае 3,5 $ за открытие накопительного)?
Перевели бы просто на карту, если выполнил условие акции, да и дело с концом.
Банк уже получил от вас то, что хотел. Теперь использует шанс не оплачивать своё задание.
Так же ТАС палит невыведенные бонусы раз в квартал. А могли бы тоже просто на карту скидывать...
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