Додано: Сер 25 кві, 2018 20:34

Sommer написав: Волгарь написав: Частично да.

Сразу после ввода пакета санкций достигал 64,8.

Сейчас 61,4.

Это по бирже.

На момент

USD/RUB 61,7187

https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts

И это совсем неплохо. На моментUSD/RUB 61,7187И это совсем неплохо.



Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"? Определитесь, пожалуйста, "санкции ни на что не влияют" или "санкции только на пользу"?

Конечно влияют.Конечно санкции это негатив для экономики России.Только дураки могут твердить обратное.Но.Но, их сила незначительна (я оцениваю максимум в минус 2% от возможного роста ВВП)Но, они никак не влияют на принятие тех или иных внешнеполитических решений российского руководства.Но, они не развалят или сильно не подорвут российскую экономику. К примеру Куба уже 60 лет под санкциями, Иран - 50 лет. А это куда как меньшие экономики и куда как меньшие по влиянию на международную обстановку страны. Напомню что Россия по-прежнему экономика номер 6 или 7 в мире, ядерная держава номер 2, один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и так далее.Более того, они развязывают руки Путину и его окружению во внутренней политике и консолидируют российское общество на базе образа "осажденная крепость".Если же говорить про курс рубля, то его просадка с 28 до 60 это не санкции. Это падение цены на нефть.Жаль что на финансовом форуме нужно растолковывать азы политэкономики.