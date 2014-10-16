Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:25

Волгарь написав: Давненько не писал - ни с одного устройства месяца три не мог зайти на этот сайт.

Свежие данные

ВВП по ППС за 2019-ый год

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

China 2019 23,460,170.14

United States 2019 21,374,418.88

India 2019 9,611,679.30

Japan 2019 5,459,154.90

Germany 2019 4,659,794.74

Russian Federation 2019 4,281,807.13

France 2019 3,315,117.58

Indonesia 2019 3,329,168.87

United Kingdom 2019 3,255,483.89

Brazil 2019 3,220,373.25





РФ уверенно заняла 6-е место в мире по размерам экономики, она всего на 8% меньше германской и на 1/3 больше находящейся на 7-ом месте в мире индонезийской.

Среднедушевой ВВП по ППС в 2019-ом

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

Belarus 2019 19,943.3

Bulgaria 2019 24,561.

Croatia 2019 29,973.4

Czech Republic 2019 42,575.6

Estonia 2019 38,811.1

Georgia 2019 15,636.6

Hungary 2019 33,979.0

Kazakhstan 2019 27,443.6

Latvia 2019 32,204.5

Lithuania 2019 38,214.2

Moldova 2019 13,574.1

Poland 2019 34,217.7

Russian Federation 2019 29,181.4

Ukraine 2019 13,341.2

Самое интересное, что среднедушевой ВВП РФ подсчитан Всемирным банком для 146,7 млн. человек, т.е с учетом Крыма. Давненько не писал - ни с одного устройства месяца три не мог зайти на этот сайт.Свежие данныеРФ уверенно заняла 6-е место в мире по размерам экономики, она всего на 8% меньше германской и на 1/3 больше находящейся на 7-ом месте в мире индонезийской.Самое интересное, что среднедушевой ВВП РФ подсчитан Всемирным банком для 146,7 млн. человек, т.е с учетом Крыма.

к среднему и богатому классу в России относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.

В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан России. За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь -