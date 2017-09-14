|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:32
Може комусь буде корисно чи цікаво...
У знайомого зникло бронювання від мобілізації, зняли кретичність з фірми. Через деякий час може місяц-два з'явилась червоне повідомлення про розшук та штраф за неявку в ТЦК (нічого не отримував).
Сплатив 8500 грн, половину від 17000 якщо сплачуеш швидко, червоний розшук зник.
Але через три доби знову штраф та розшук на цей раз за несвоєчасно пройдене ВЛК (один рік та два місяця).
Сидить думає що його робити бо зайвих коштів немає...
Slon_Nosov
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:33
А вообще мой пост был именно о возможности обострения социальных конфликтов.
У нас вместе с водой выбросили и ребёнка - с развалом Союза и запретом компартии решили/сделали вид, что классовой борьбы не существует.
Причём, конфликты могут принимать совершенно неожиданную форму и проявляться по-разному.
Никто не обратил внимание, что студенты в США выступали против войны, а рабочие, дети которых воевали, выступили против них. Хотя, казалось бы, должны были их поддержать.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 15 вер, 2025 14:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
- Повідомлень: 36117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:37
smdtranz написав:
Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году
они будут включать:
повышенную пенсию;
.......
Это именно в 2025?
А что она будет включать в 2026, 2027, ...?
ЛАД
- Повідомлень: 36117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 14:10
Shaman написав: ЛАД написав:
........
Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
У нас здесь собралась старшая группа детсада?
Своих мыслей нет, надо разжевать и в рот положить?
Похоже, что так.
Мне было интересно услышать мнения других людей, а не навязывать своё.flyman
сообразил:
І хто ж ці бідні будівельники? Невже мароканці? Чи таки з бангладешці з непальцями (останні буйні)?
После войны нам совершенно точно придётся привлекать большие количества иммигрантов. Если, конечно, мы захотим развиваться, а не отправить всех недовольных на запал или восток, а здесь оставить только с/х работников и какое-то количество обслуги (продавцов, парикмах_еров и т.п.). Не знаю, правда, чем удастся их привлечь, уж, наверное. не 300-400-долларовой зарплатой. Придётся придумывать какин-то другие плюшки, которые они получат хотя бы в будущем.
Так вот не получится ли, что эти "мароканці, бангладешці з непальцями" будут обслуживать/строить дома для верхних 5%?
И с языком. Вы потребуете от них выучить "рідну мову"? Организуете бесплатные курсы? Или ещё и оплатите им несколько месяцев проживания, не работая, для изучения языка?
Английский они, возможно, как-то знают. У нас сегодня установлен штраф за обращение продавца/таксиста/... не на "рідній мові". Вроде, 5100 грн. За обращение к этим мигрантам на английском тоже будем наказывать?
Это вас, Shaman
, смущать не будет? Или тоже будете протестовать и возмущаться, что они почему-то говорят не по-украински?
P.s. Интересно, слово "парикмах_еров", если без чёрточки, превращает в "х******".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 15 вер, 2025 14:20, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
- Повідомлень: 36117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 14:26
ЛАД написав:
А вообще мой пост был именно о возможности обострения социальных конфликтов.
У нас вместе с водой выбросили и ребёнка - с развалом Союза и запретом компартии решили/сделали вид, что классовой борьбы не существует.
Причём, конфликты принимать совершенно неожиданную форму и проявляться по-разному.
Никто не обратил внимание, что студенты в США выступали против
войны, а рабочие, дети которых воевали, выступили против них. Хотя, казалось бы, должны были их поддержать.
ну кому что, кому «полно возможностей» в смысле работы хватает всем и платят нормально. а не устраивает — есть Европа. и весь остальной мир. понятно что лучше создать в Украине хорошую жизнь и все такое, но это очень трудно и непопулярно. придется снова видеть неравенство, завидовать внезапно разбогатевшим, и много работать, работать, и еще раз работать. пожертвовать нынешним поколением ради детей. и все такое. это конечно никому не нужно.
потому проще открыть границы и сказать «а что вам не нравится? вы свободны в своем выборе по жизни»
демографию никуда не денешь, плюс война и миграция. кто будет благополучие то строить? после второй мировой да и других воен была рождаемость высокая, урбанизация низкая. топливо было для развития. а у нас первая по сути война на фоне демографического кризиса. фундаментально выхода из этого дела простого нет. Остальной мир тоже с этим столкнется, но позже. Япония вон уже сталкивается
а совковое балабольство про какую-то там классовую ненависть и борьбу взялись на основе крайне затянувшейся монархии и одновременно с этим высокой рождаемости, миллионов неграмотной и безработной молодежи, которую пристроить на то небольшое количество рабочих мест было невозможно. как следствие отсутствие прав и недовольство положением вещей
неудачное стечение обстоятельств.
а сейчас с этим все ок. ну да, одни воюют, а другие нет. ну так и воевавшим уважение, деньги, льготы. та самая халява от государства, когда тебе дали работу и всем обеспечили, а ты служи и все будет ок. не сахар, но и с голоду помереть не дадут.
ну выйдет вояка с фронта, пойдет на работу, а там семья то да се, и нафиг ему эти понты
всех одновременно на дембель не отправят, самые буйные останутся в армии или наймутся в какие-то чвк. кто-то будет с кислой миной ходить, конечно, ну так и без того все грустные
уже сейчас в тылу сотни тысяч списанных воевавших, и ничего не поменялось
smdtranz
- Повідомлень: 652
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 14:54
ЛАД написав:
А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать.
И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М
. Для подавляющего большинства это весьма тяжело.
А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.
Наладить нормальную жизнь в стране, конечно, можно, но как Вы предлагаете это сделать? Заменить людей другими людьми? Сколько ждать этой нормальной жизни? Я уже лет 25 жду, но ничего в Украине не меняется. А если ждать не хочется?
Вот, мне некомфортно жить рядом с такими пещерными людьми
Прохожий написав:
АндрейМ(Ж) думаю опередил)
И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.
Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий".
Если человек ментально уже живет в одном из таких обществ, то наладить там жизнь труда не составит. Наоборот, некомфортно жить с дикарями, которые застряли где-то в средневековье и считают, что это нормально.
АндрейМ
- Повідомлень: 601
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
[b]АндрейМ[b]
Прохожий в своё(пороха-президента) время был весьма умный человек дававшмй на ветке КРЖН умные(а не заумные) советы
Наверно возраст и патологическая любовь "к блатняку" наложили отпечаток.
Силовики кабинетные на пенсии это ещё те вояки-десантура из первого "Бумера"
Про контузию после попадания рядом были ещё мысли, но вроде не писал он что задело(когда ещё били не шахедами, а только ракетами)
Но более интересно как голос некоторых учёток явно перекупила ермакоботоферма, ну или тупо украла.
Некоторых я помню ещё со времён когда Крым был наш а форум я нагуглил только из интереса что будет с курсом и куда вообще майдан нас ведёт(в 13м году)
барабашов
- Повідомлень: 5365
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Slon_Nosov написав:
Може комусь буде корисно чи цікаво...
У знайомого зникло бронювання від мобілізації, зняли кретичність з фірми. Через деякий час може місяц-два з'явилась червоне повідомлення про розшук та штраф за неявку в ТЦК (нічого не отримував).
Сплатив 8500 грн, половину від 17000 якщо сплачуеш швидко, червоний розшук зник.
Але через три доби знову штраф та розшук на цей раз за несвоєчасно пройдене ВЛК (один рік та два місяця).
Сидить думає що його робити бо зайвих коштів немає...
ВЛК сейчас надо ежегодно всем проходить? За 15мин с подписями левой рукой прапора вместо тебя, или как с 2021-22м я его проходил, с короноковидом и 38,7 температурой, три месяца?
Как там ваш сын?
барабашов
- Повідомлень: 5365
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
барабашов написав:
Ладу
"Парикмахер"
"Херр Краузе"
"Заштрихуй"
Ну и коронное - "пидрахуй"
За штрафы таксистам интересно
Приняли?
Так таксисты это тоже сфера обслуживания.
Как и продавцы. Так что принимать ничего не надо, давно действует. В Харькове недавно был скандал по этому поводу. Заметку не сохранял. Таксиста, вроде, уволили. Насчёт штрафа не помню.
ЛАД
- Повідомлень: 36117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:25
АндрейМ написав: ЛАД написав:
А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать.
И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М
. Для подавляющего большинства это весьма тяжело.
А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.
Наладить нормальную жизнь в стране, конечно, можно, но как Вы предлагаете это сделать? Заменить людей другими людьми? Сколько ждать этой нормальной жизни? Я уже лет 25 жду, но ничего в Украине не меняется. А если ждать не хочется?
Я жду дольше - уже 35 лет.
Если человек ментально уже живет в одном из таких обществ, то наладить там жизнь труда не составит. Наоборот, некомфортно жить с дикарями, которые застряли где-то в средневековье и считают, что это нормально.
"Труда составит" в любом случае.
Кроме тех, у кого специальность, востребованная там, и не требуется сложное подтверждение или смена специальности. + язык.
Ментальность отличается в любом случае. В той или иной степени.
ЛАД
- Повідомлень: 36117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
