Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 08:29

  Сибарит написав:А автопилот эти огни видит? 😁
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.

Не знаю що там рекомендують авіакомпанії, але якщо сідати тільки в автоматі, то в один негарний день при відмові автопілота можна всіх покласти
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:55

  Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:
Це пише людина що не так давно мала тут клон "позитивчик"

Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!© :mrgreen:

Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 13:08

Ученые поняли, как появляются аутизм и шизофрения у макак
С выводами исследователей можно ознакомиться в Nature. Как известно, братья наши меньшие тоже страдают от таких «человеческих» на первый взгляд болезней, как аутизм и шизофрения. Теперь нейробиологи, представляющие американский Институт Аллена, исследовали мозг макак-резусов и выяснили, почему появляются эти заболевания. Были определены гены, отвечающие за формирование определенных зон: благодаря этому эксперты создали детальный молекулярный атлас центральной нервной системы.



Усилиями ученых были объединены анатомические данные и сведения, полученные при помощи транскриптомики. Последняя представляет собой направление науки, которое изучает совокупности клеточных транскриптов: они являются информационными и некодирующими РНК. Была детально изучена активность генов. Для этого специалисты изучили основные этапы развития мозга макак-резусов. Ученые проанализировали показатели на стадии как эмбрионального, так и послеродового периодов.



Макак-резус является наиболее известным представителем рода макак. Это довольно крупное животное, имеющее тусклую зеленовато-желтоватую шерсть. Цвет морды, ушей и кистей имеет бледно-мясной оттенок. Данные существа живут стаями, численность которых достигает примерно 20 особей. В качестве места обитания выступают леса и открытые горные склоны.


Согласно результатам исследования, связанные с аутизмом гены проявляют активность в молодых нервных клетках неокортекса в период эмбрионального развития. Если же говорить о генах шизофрении, то их активация происходит уже во взрослом возрасте. Ученые надеются, что полученные ими выводы помогут лучше узнать механизмы формирования аутизма и шизофрении у людей.



Напомним, ранее другая группа исследователей избавила мышей от ряда аутистических симптомов. Эти данные также могут оказаться полезными.


Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 14:39

Тут уже говорилось о мате.
С другой стороны, готовность использовать приличные слова предполагает порядочное сердце и ум. А порядочность может порождать порядочность. У моего отца, который не ругался, были свои недостатки (хотя и не больше, чем у меня), но он был трудолюбивым, внимательным и добрым. Он был тем парнем, который спешил расчистить ступеньки для пожилой соседки после бостонской метели; тем парнем, который вскакивал с постели после полуночи, чтобы помочь другу, у которого сломалась машина; который всегда был готов подменить другого парня в ресторане, где он работал. Совпадение ли это — может быть, так и есть — что мой отец, который не ругался, был также одним из немногих белых мужчин, которых я хорошо знал в детстве и от которых я никогда не слышал ничего расистского? Он был порядочным парнем, как на деле, так и на словах. Возможно, нам всем стоит быть такими.
Почему сейчас все постоянно ругаются?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 14:46

"Свобода слова нас убивает
Ненормативная лексика в интернете провоцирует насилие в реальном мире. Что с этим можно сделать?" - https://www.nytimes.com/2019/10/04/opinion/sunday/free-speech-social-media-violence.html
Это не о мате, а о Первой поправке о свободе слова.
Возможны ли ограничения и как решить этот вопрос.
Конец статьи:
В одной из наших бесед г-н Пауэлл сравнил вредоносные высказывания с загрязнением окружающей среды: людям разрешено водить автомобили. Но правительство может регулировать выбросы парниковых газов, частный сектор может перейти на возобновляемые источники энергии, общественные организации могут развивать общественный транспорт, а города могут строить морские дамбы, чтобы подготовиться к повышению уровня океана. Мы могли бы свести всё это к простому диктату: каждый должен иметь право водить автомобиль, и всё. Но это не остановит подъем уровня воды вокруг нас.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 15:35

  ЛАД написав:"Свобода слова нас убивает
Ненормативная лексика в интернете провоцирует насилие в реальном мире. Что с этим можно сделать?"

У меня есть очень простое решение - перестать нормировать лексику. Не бывает хороших или плохих слов - бывают их значения, о которых мы стесняемся говорить. От замены слов латынью или иносказаниями ничего существенно не меняется.
Провокативность некоторых материалов в интернете не зависит от того, какими словами выражен призыв к насилию.
Сравнение с экологией мне понравилось, там тоже очень многое преувеличено.
