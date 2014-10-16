Економіка РФ демонструє системне падіння: вугільна галузь стає чорною дірою, "Газпром" і "Норнікель" зазнають збитків, - СЗР
Як зазначається, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 % - цифра, яка в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності. Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.