Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:55
greenozon написав:
такого Україна ще не бачила.
бачила, бачила: МММ, King's Capital, Меркурій, Оберіг, Український дім Селенга, Гермес фінанс Україна - напевне щось пропустив, я це не відслідкую, але чудово пам’ятаю, там теж так горлопанили.
-
Я теж
-
уж очень целенаправленно загоняют, а когда так навязчиво загоняют – всегда ЖДИ БЕДЫ, не хочу «накаркать», но я бы точно, не вкладывал последние…
Востаннє редагувалось
YuriySVik
в Пон 08 жов, 2018 09:36, всього редагувалось 3 разів.
YuriySVik
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:12
надіюсь це не буде нчим тим, що ви згадали!
я власне мав на увазі ось це -
Онлайн-продаж ОВДП відкриє ринок інвестування для фіз. осіб – ПриватБанк
https://privatbank.ua/news/2018/9/21/714 https://finclub.net/news/privatbank-nac ... vat24.html
greenozon
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:13
Не справився найбільший держбанк (ПБ) із своєю вересневою обіцянкою...
"К концу года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ)."
Але прохання додати модуль по роботі із ОВДП в "Менеджер депозитів" все ще актуальне!
Дякую за найкращу програму по керуванню та обліку депо-портфелем.
greenozon
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:13
А есть подобная программа на android ?
Siris
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:28
Haza вітання автору гарної програми чи плануєте продовжувати працювати над нею?
greenozon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:08
greenozon Часу на програму немає, на жаль
Haza
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Додано: Суб 22 чер, 2019 23:07
Haza написав: greenozon
Часу на програму немає, на жаль
В опенсорс не планируете?
curiousobro
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Додано: Нед 30 чер, 2019 22:00
В 10-му Віндовсі нормально буде працювати?
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KIM30
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KIM30 В мене - працюэ
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valya
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