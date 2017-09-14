RSS
  #<1 ... 15626156271562815629
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:39

Трамп дає добро

Трамп дає добро:
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:у побрехеньках Letusrock?

чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:03

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Успіх
Banderlog

То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани :lol:

нема жодного сумніву, що ти будеш першим серед тих, хто захоче свою лояльність довести окупантам. дідусь теж непоганим старостою був? :lol:

Яким ще старостою? :lol: в мене була не окупаційна зона, а румунія.
По всіх міжнародних законах. До України північну буковину приєднав сталін.
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:12

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Успіх
Banderlog


То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани :lol:


Це ти потім, якомусь з Иркутської області будешь пояснювати, що ти - не при делах, ты вообще за РПЦ, Путина уважаєшь, Гундяю поклоняешься

Але у нього буде чіткий наказ - тягнути всіх, хто був в ЗСУ )

Пояснювати будеш ти.
Но тобі це не вперше. В тебе ж є досвід боротьби в окупації? :lol: ти ж співпрацював з гур і сбу та передавав інформацію про переміщення колон окупаційних військ. А також встановлював вибухові пристрої на маршрутах пересування людей та техніки і коректував по радіостанції артилерійський вогонь по армії рф.
Оно люди говорять. І в інтернеті про твої подвиги пишуть.
А ще кажуть ти українською розмовляти почав... чи може у випадку окупації ти опять перейдеш на родной язик? :lol:
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:27

  Banderlog написав:До України північну буковину приєднав сталін.

Ага, а потім, на річницю смерті сталіна, приєднали Крим. :lol:
Випадково Буковина не входила до складу Київської Русі? :?:
Water
 




 

 
