Трамп дає добро:
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:39
Трамп дає добро
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:03
Яким ще старостою? в мене була не окупаційна зона, а румунія.
По всіх міжнародних законах. До України північну буковину приєднав сталін.
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:12
Пояснювати будеш ти.
Но тобі це не вперше. В тебе ж є досвід боротьби в окупації? ти ж співпрацював з гур і сбу та передавав інформацію про переміщення колон окупаційних військ. А також встановлював вибухові пристрої на маршрутах пересування людей та техніки і коректував по радіостанції артилерійський вогонь по армії рф.
Оно люди говорять. І в інтернеті про твої подвиги пишуть.
А ще кажуть ти українською розмовляти почав... чи може у випадку окупації ти опять перейдеш на родной язик?
Додано: Чет 30 жов, 2025 22:27
