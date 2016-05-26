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Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:25
Vadim_ написав: la9 написав:
Хоча автор давно не підтримує програму, вона і зараз - топ! Але, можливо хтось підкаже аналог з адаптацією до овдп?
Сколько это стоит?
що саме?
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la9
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