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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 228229230231

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 68
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
18%
12
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
19%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:25

  Vadim_ написав:
  la9 написав:Хоча автор давно не підтримує програму, вона і зараз - топ! Але, можливо хтось підкаже аналог з адаптацією до овдп?

Сколько это стоит?

що саме?
la9
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 02.07.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 228229230231
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