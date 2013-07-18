Свободная планировка - как организовать пространство в новой

покупашка после сделки призналась, что только ради этого "Бонуса" в 8квм и купила он, кстати, в общую площадь не включался
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Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:22
Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:22
Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:24
Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:28
Да.Это идеологический спор. Верно. Такая квартира,при всей её внешней привлекательности и "модерновом" дизайне для детей ,конечно, не годится. Что и требовалось доказать. Я же изначально об этом и говорил.
Итак вывод - кухня - "студия", это для холостяков и молодоженов. И полная фигня для реальной жизни нормальной семьи с детьми.
Додано: Нед 24 лют, 2013 00:48
Re: Свободная планировка - как организовать пространство в н
Спор и вправду получился идеологическим, но я из него немало ценного почерпнул, за что вас обоих благодарю!
Додано: Нед 24 лют, 2013 00:52
Насчет утепления я пока не могу сказать точно, но если судить по предоставленным застройщиком данным, то должно быть все ок. Качество отделки - какой отделки? Там после строителей все, но стены, пол и потолок, к счастью, равнять не нужно)).
Свой внутренний дворик, компактный, но не маленький и приятно организованный. Закрытый.
Интернет свой, что приятно. 10 Гбит.
Когда я покупал, получилось 1250 с копейками. Как сейчас не знаю.
Додано: Чет 28 лют, 2013 17:42
Franta
Коль отделка от застройщика, то относительно качества отделки ещё наплачетесь. Увы. Я Вам этого конечно не желаю, но практика показывает...
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