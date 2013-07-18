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Свободная планировка - как
организовать пространство в новой

Свободная планировка - как организовать пространство в новой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:22

  felicity написав: для рассады пойдет :mrgreen:


покупашка после сделки призналась, что только ради этого "Бонуса" в 8квм и купила :shock: он, кстати, в общую площадь не включался
unrokan_pff
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:22

  felicity написав: для рассады пойдет :mrgreen:

Ага ! Пойдет ! Для рассады канабиса.
вадик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:24

  вадик написав:
  felicity написав: для рассады пойдет :mrgreen:

Ага ! Пойдет ! Для рассады канабиса.

не пойдет, света мало :mrgreen:
unrokan_pff
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2013 11:28

  roman tr. написав:
студия - не отстой :) но это больше не практический, а идеологический спор. надо его заканчивать :)

Да.Это идеологический спор. Верно. Такая квартира,при всей её внешней привлекательности и "модерновом" дизайне для детей ,конечно, не годится. Что и требовалось доказать. Я же изначально об этом и говорил.
Итак вывод - кухня - "студия", это для холостяков и молодоженов. И полная фигня для реальной жизни нормальной семьи с детьми.
вадик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2013 00:48

Re: Свободная планировка - как организовать пространство в н

Спор и вправду получился идеологическим, но я из него немало ценного почерпнул, за что вас обоих благодарю!
Franta
 
 
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2013 00:52

  Noah Katz написав:
  Franta написав:
  вадик написав:Franta Где именно "в центре Днепропетровска" такой вменяемый застройщик и такое выгодное предложение ? Порекомендуйте.


Извиняюсь, что долго не отвечал, был в командировке. Это ЖК "Дуэт", на Рогалева, недалеко от Набережной. Если есть вопросы по дому или по застройщику - могу ответить, изучил все достаточно неплохо, пока решал, покупать ли эту квартиру.


Есть вопросы. Как там дела с утеплением и качеством отделки? Внутренний двор закрытый/открытый? Места много? Интернет собственный будет, вроде бы? И стоимость метра не подскажите сейчас?

Что до планировки - на сколько она потянет, по вашим подсчетам?


Насчет утепления я пока не могу сказать точно, но если судить по предоставленным застройщиком данным, то должно быть все ок. Качество отделки - какой отделки? Там после строителей все, но стены, пол и потолок, к счастью, равнять не нужно)).

Свой внутренний дворик, компактный, но не маленький и приятно организованный. Закрытый.

Интернет свой, что приятно. 10 Гбит.

Когда я покупал, получилось 1250 с копейками. Как сейчас не знаю.
Franta
 
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2013 17:42

Franta
Коль отделка от застройщика, то относительно качества отделки ещё наплачетесь. Увы. Я Вам этого конечно не желаю, но практика показывает...
Enjy Miller
 
 
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2013 00:50

Enjy Miller
Эммм, вы что именно имеете ввиду?
Franta
 
 
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:57

Franta
Я хоть и адекватная, но вряд ли компетентная в таких вопросах
natalasotova1
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