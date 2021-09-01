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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 29 жов, 2014 08:51
Inessa+ если хотите, напишите свой е-мейл, пообщаемся, много интересного ещё могу рассказать...
Додано: Нед 21 гру, 2014 17:36
Re: Шантаж от УКРБОРГа
из-за одного кадра,
который где-то взял кредит и де отдал
тупо поставил мои телефон на автообзвон
звонят практически каждые пол часа с 7 до 22
... редкие дегенераты
Додано: Сер 24 гру, 2014 12:49
Додано: П'ят 02 січ, 2015 21:45
bogdanikus
игнорировать, сменить номера телефонов, никакие обращения в милицию и прокуратуру не помогают, но нужно месяц-другой потерпеть, иногда около полу года...
Додано: Сер 21 січ, 2015 12:10
Я работала у них и знаю все нюансы,если кого-то действительно что-то интересует,могу помочь
Додано: Пон 02 лют, 2015 13:57
интересуют нюансы по Укрборгу
apolinariya
не могу написать вам в личку, хочу пообщаться по поводу Укрборга. Напишите пожалуйста на level28собакаukr.net
Додано: П'ят 13 лют, 2015 23:03
УкрБорг
[quote="2837030:apolinariya"]Я работала у них и знаю все нюансы,если кого-то действительно что-то интересует,могу помочь[/quote]
Посоветуйте как с ними бороться?
Получил письмо от них! Угрожают!
pav9203@yandex.ru
Додано: Вів 03 жов, 2017 21:56
Darynaja Мой совет вам записывайте все звонки от Укрборга и подавайте в суд как на банк так и на укрборг
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