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Шантаж от УКРБОРГа

Шантаж от УКРБОРГа
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2014 08:51

Inessa+ если хотите, напишите свой е-мейл, пообщаемся, много интересного ещё могу рассказать...
Darynaja
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2014 17:36

Re: Шантаж от УКРБОРГа

из-за одного кадра,
который где-то взял кредит и де отдал
тупо поставил мои телефон на автообзвон
звонят практически каждые пол часа с 7 до 22
... редкие дегенераты
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2014 12:49

  uaprofi написав:из-за одного кадра,
который где-то взял кредит и де отдал
тупо поставил мои телефон на автообзвон
звонят практически каждые пол часа с 7 до 22
... редкие дегенераты



Мне тоже звонят уже 3-й день с 7 до 22 ....
как от них избавится?
bogdanikus
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Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2015 21:45

bogdanikus
игнорировать, сменить номера телефонов, никакие обращения в милицию и прокуратуру не помогают, но нужно месяц-другой потерпеть, иногда около полу года...
Darynaja
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2015 12:10

Я работала у них и знаю все нюансы,если кого-то действительно что-то интересует,могу помочь
apolinariya
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2015 13:57

интересуют нюансы по Укрборгу

apolinariya

не могу написать вам в личку, хочу пообщаться по поводу Укрборга. Напишите пожалуйста на level28собакаukr.net
Daoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2015 23:03

УкрБорг

[quote="2837030:apolinariya"]Я работала у них и знаю все нюансы,если кого-то действительно что-то интересует,могу помочь[/quote]

Посоветуйте как с ними бороться?
Получил письмо от них! Угрожают!
pav9203@yandex.ru
pav9203
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 21:56

Darynaja Мой совет вам записывайте все звонки от Укрборга и подавайте в суд как на банк так и на укрборг
pogrebnakmihail43
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 06:12

[b]Отличная статья , мой долг в УкрБорг , воспользуюсь обязательно !
prudskii
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