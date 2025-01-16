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В Україні очікується бум фаст-фудів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 бер, 2013 12:06
roman tr.
фастфуды это круто. макдональдсу можно все простить за камамбер с клюквенным совусом и за макдрайв.
Доктора будут на самом деле очень рады очередному пациенту.
А нормальным людям пора покушать блинов и готовиться к посту. Вспомнить о каше с орехами и сухофруктами.
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evin2012
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Додано: Чет 14 бер, 2013 12:35
А я думал, народ наоборот начал понимать весь ужас фаст-фудов и уходить от этой темы. Тем более во время повального увлечения эко-продукцией, органикой и прочим.
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Remady
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Додано: Чет 14 бер, 2013 12:42
Дваждыдвашник написав: roman tr. написав:
фастфуды это круто
Ну да... Особенно для гастроэнтерологов, кардиологов и онкологов - мощный источник пациентов.
пару раз в неделю заехать - это не критично. и никто меня не убедит, что гамбургер вреднее обычной жареной картохи на сковороде.
Востаннє редагувалось unrokan_pff в Чет 14 бер, 2013 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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unrokan_pff
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Додано: Чет 14 бер, 2013 12:43
evin2012 написав:roman tr.
фастфуды это круто. макдональдсу можно все простить за камамбер с клюквенным совусом и за макдрайв.
Доктора будут на самом деле очень рады очередному пациенту.
А нормальным людям пора покушать блинов и готовиться к посту. Вспомнить о каше с орехами и сухофруктами.
одно другому не мешает.
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unrokan_pff
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Додано: Чет 14 бер, 2013 12:47
закладів для середнього класу стане більше, а люкс-ресторани будуть зникати
Богачи беднеют?
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Додано: Пон 18 бер, 2013 14:21
mortimer написав:
закладів для середнього класу стане більше, а люкс-ресторани будуть зникати
Богачи беднеют?
дорогих ресторанов больше, чем богачей)
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Додано: Нед 26 січ, 2025 21:13
Фастфуд дійсно має свою привабливість, особливо коли мова йде про улюблені страви, як той самий камамбер із журавлиновим соусом чи зручність макдрайву. Але, як і в усьому, важливо знати міру. А щодо традиційних страв, таких як млинці чи каша з горіхами й сухофруктами — це не лише смачно, але й корисно, ідеальний варіант для тих, хто готується до посту або просто хоче харчуватися здоровіше.
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