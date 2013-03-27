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Кредитні спілки "Київська", "Перша Київська"
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Чет 28 бер, 2013 23:30
Милиция просит откликнуться пострадавших вкладчиков кредитных союзов «Київська» и «Перша Київська»
27.03.2013
ГСУ МВД Украины проводится досудебное расследование по уголовному производству от 16.01.2013 по факту хищения денежных средств вкладчиков кредитных союзов «Київська» и «Перша Київська», совершенного должностными лицами указанных кредитных союзов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Уважаемые граждане! Если вы являетесь вкладчиками указанных кредитных союзов и пострадали от неправомерных действий должностных лиц данных финансовых организаций, просьба до 20.04.2013 обратиться к следователям следственной группы ГСУ МВД Украины Олегу Николаевичу Козину и Олегу Александровичу Зайцеву (г. Луганск, кв. Шевченко, 50, каб. №209 и №210, тел.: 050 605 90 27 – Зайцев О.А., 050 328 66 30 – Козин О.Н.).
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Irinab
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Додано: Сер 22 жов, 2014 21:41
Если вы являетесь вкладчиками указанных кредитных союзов и пострадали от неправомерных действий должностных лиц данных финансовых организаций
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мирвам
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Додано: Пон 18 чер, 2018 22:37
Irinab больше всего вкладчики страдают от инструкций нацбанка и того бреда, который он творит уже 25 лет.
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babaloo
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