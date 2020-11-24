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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:47

А є в цьому боксі ІБ для фізиків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:00

  Квесторе_поверніться написав:А є в цьому боксі ІБ для фізиків?

https://ib.iboxbank.online:7002/ifobsCl ... orm.action
От CS, т.е. как у Цыгана, Пивня и Шаромыги (в порядке убывания функционала 8) )
Больше на Шаромыжный похож, но мона открывать депо в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:15

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є в цьому боксі ІБ для фізиків?

https://ib.iboxbank.online:7002/ifobsCl ... orm.action
От CS, т.е. как у Цыгана, Пивня и Шаромыги (в порядке убывания функционала 8) )
Больше на Шаромыжный похож, но мона открывать депо в ИБ

А поточні без картки в ІБ видно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є в цьому боксі ІБ для фізиків?

https://ib.iboxbank.online:7002/ifobsCl ... orm.action
От CS, т.е. как у Цыгана, Пивня и Шаромыги (в порядке убывания функционала 8) )
Больше на Шаромыжный похож, но мона открывать депо в ИБ

А поточні без картки в ІБ видно?

да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:23

Как стать клиентом, идти в отделение открыть карту, все остальное через ИБ, или поточный тоже нужно открыть?
Какое отделенние в Киеве посоветуете?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:01

  novichok написав:Как стать клиентом, идти в отделение открыть карту, все остальное через ИБ, или поточный тоже нужно открыть?
Какое отделенние в Киеве посоветуете?

Мне банка не понравилась
Оформлял на Деловой (Киев), дето 1ч ушел на текущий счет и карту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  clientage написав:Оформлял на Деловой (Киев), дето 1ч ушел на текущий счет и карту
тоже ходил сегодня, тоже ЧАС ПОТЕРЯЛ.
У них с 13 до 14 финмон обедает - невозможно пройти проверки по заведению анкеты на терроризм и публичность особы. Тупо час сидел и ждал, пока опер тыцял мышкой.
Пробую зайти в ИБ - система не подтягивает мой телефон, це нормально?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:25

  clientage написав:
  novichok написав:Как стать клиентом, идти в отделение открыть карту, все остальное через ИБ, или поточный тоже нужно открыть?
Какое отделенние в Киеве посоветуете?

Мне банка не понравилась
Оформлял на Деловой (Киев), дето 1ч ушел на текущий счет и карту

Карту під депо відкривають без відкриття депо...по джентельменській домовленості шо депо відкриється в ІБ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:41

  novichok написав:Как стать клиентом, идти в отделение открыть карту, все остальное через ИБ, или поточный тоже нужно открыть?
Какое отделенние в Киеве посоветуете?

В условиях получения бонуса от минфина по депозиту написано: "Оформляється через відділення"
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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не поленился погуглить- шо за деловая
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