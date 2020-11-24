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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15
v57 написав:
не поленился погуглить- шо за деловая
оказалось димитрова
ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 25 лис, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:18
ну кто с чего стартонул
та же прорезная- для меня свердлова и все
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:21
v57 написав:
ну кто с чего стартонул
та же прорезная- для меня свердлова и все
ну даа
А мама моя: в Комсомолец или в Динамо на Прорезной
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:59
v57 написав:
ну кто с чего стартонул
та же прорезная- для меня свердлова и все
Та ну, никаких свердловых. Свердлова - это для пионеров.
Сколько себя помню - Васильчиковская, никак не иначе )
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Сер 25 лис, 2020 12:30
omb
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