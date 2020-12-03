ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15
ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела
Востаннє редагувалось clientage в Сер 25 лис, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:21
ну даа
А мама моя: в Комсомолец или в Динамо на Прорезной
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:59
Та ну, никаких свердловых. Свердлова - это для пионеров.
Сколько себя помню - Васильчиковская, никак не иначе )
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:27
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с таким: на отделении условием получения +1% к вкладу потребовали, чтобы до этого был клиентом их банка не менее месяца, хотя в условиях это не прописано (сколько времени нужно быть клиентом).
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:25
Annet_
там такая сноска после деталей депо есть: (Важливо: для постійних клієнтів діє програма лояльності. Якщо ви укладали з банком будь-яку угоду терміном не менше ніж на 1 місяць, відсоток за вашим депозитом збільшується...)
Мне тож не дали +1%, пошел в банк Альянс (12,25%), щас думаю Европромбанк навестить (11,5%)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:41
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Любопытная об этом говорила и дала подсказку, как это обыграть.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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