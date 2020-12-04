ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15
ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела
Востаннє редагувалось clientage в Сер 25 лис, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:21
ну даа
А мама моя: в Комсомолец или в Динамо на Прорезной
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:59
Та ну, никаких свердловых. Свердлова - это для пионеров.
Сколько себя помню - Васильчиковская, никак не иначе )
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:27
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с таким: на отделении условием получения +1% к вкладу потребовали, чтобы до этого был клиентом их банка не менее месяца, хотя в условиях это не прописано (сколько времени нужно быть клиентом).
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:25
Annet_
там такая сноска после деталей депо есть: (Важливо: для постійних клієнтів діє програма лояльності. Якщо ви укладали з банком будь-яку угоду терміном не менше ніж на 1 місяць, відсоток за вашим депозитом збільшується...)
Мне тож не дали +1%, пошел в банк Альянс (12,25%), щас думаю Европромбанк навестить (11,5%)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:41
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Любопытная об этом говорила и дала подсказку, как это обыграть.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:06
Внимательно читаю тему, но как обойти этот один месяц, будучи клиентом по другому договору менее месяца, не нашла. Если несложно,ткните пальцем, пожалуйста.
Так договор не менее, чем на один месяц был заключен. Там же не написано, что нужно быть клиентом банка не менее одного месяца к моменту заключения следующего договора, чтобы получить +1%.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:10
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
никак - я открыл деловая пропозиция на 1 месяц и тупо жду , Любопытная дала подсказку, как незадорого стать первым клиентом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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