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Айбокс Банк (Аграрний
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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:12

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:Так договор не менее, чем на один месяц был заключен. Там же не написано, что нужно быть клиентом банка не менее одного месяца к моменту заключения следующего договора, чтобы получить +1%.

там все нормуль написано - слово "укладали" - минулий час. А Ви хочете, щоб було слово УКЛАЛИ - тепер1шн1й час. Це така мова , читання мало - тре розум1ння, банк не проведеш.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37

  Goodman написав:
  Annet_ написав:Внимательно читаю тему, но как обойти этот один месяц, будучи клиентом по другому договору менее месяца, не нашла. Если несложно,ткните пальцем, пожалуйста.

никак - я открыл деловая пропозиция на 1 месяц и тупо жду , Любопытная дала подсказку, как незадорого стать первым клиентом.

Ну, т.е. один месяц не обойти. Хотя и не написано нигде, что на момент заключения 2-го договора нужно быть клиентом минимум один месяц.
Мне это больше напоминает "закон - что дышло..."
До речі, й "укладали", й "уклали" - минулий час обидва дієслова, у першому випадку - недоконаний вид, у другому - доконаний. А теперішній час - це, наприклад, "укладаємо". Але, здається мені, до цього це немає жодного відношення.
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Annet_
 
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