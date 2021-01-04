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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:12

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:Так договор не менее, чем на один месяц был заключен. Там же не написано, что нужно быть клиентом банка не менее одного месяца к моменту заключения следующего договора, чтобы получить +1%.

там все нормуль написано - слово "укладали" - минулий час. А Ви хочете, щоб було слово УКЛАЛИ - тепер1шн1й час. Це така мова , читання мало - тре розум1ння, банк не проведеш.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37

  Goodman написав:
  Annet_ написав:Внимательно читаю тему, но как обойти этот один месяц, будучи клиентом по другому договору менее месяца, не нашла. Если несложно,ткните пальцем, пожалуйста.

никак - я открыл деловая пропозиция на 1 месяц и тупо жду , Любопытная дала подсказку, как незадорого стать первым клиентом.

Ну, т.е. один месяц не обойти. Хотя и не написано нигде, что на момент заключения 2-го договора нужно быть клиентом минимум один месяц.
Мне это больше напоминает "закон - что дышло..."
До речі, й "укладали", й "уклали" - минулий час обидва дієслова, у першому випадку - недоконаний вид, у другому - доконаний. А теперішній час - це, наприклад, "укладаємо". Але, здається мені, до цього це немає жодного відношення.
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:56

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:До речі, й "укладали", й "уклали" - минулий час обидва дієслова, у першому випадку - недоконаний вид, у другому - доконаний. А теперішній час - це, наприклад, "укладаємо". Але, здається мені, до цього це немає жодного відношення.


Маю на уваз1 - УКЛАДЕНО , якщо укладали - депозит повин бути зак1нчений.
Нет . не обойти - нужно ждать. Или сесть, до посчитать - где больше выхлопа - положить сейчас или через месяц, но +1%. И еще учесть, что будет через год - возможно средства понадобятся в декабре 2021 , а в январе 2022 уже будет пролет.
Думать нада.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17

Goodman сегодня зашло от минфина по теме миколайчика - 563 , минфин отработал.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32

  Goodman написав:
  Annet_ написав:Внимательно читаю тему, но как обойти этот один месяц, будучи клиентом по другому договору менее месяца, не нашла. Если несложно,ткните пальцем, пожалуйста.

никак - я открыл деловая пропозиция на 1 месяц и тупо жду , Любопытная дала подсказку, как незадорого стать первым клиентом.

Вы уже дождались? Вышло получить +1% за постоянного вкладчика?
Кстати, а как считается месяц в депозите "Ділова пропозиція"? Заканчивается в то же число, в которое открывал (скажем, открою сегодня, 4 января, то вернут 4 февраля?) Или точно 30 дней считают, и тогда закончится 3 февраля, т.к. в январе 31 день?
Депозит с бонусом 1% за постоянство откроют в день окончания "Ділової попозиції"? Или еще день надо откладывать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:30

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  candidat написав:Депозит с бонусом 1% за постоянство откроют в день окончания "Ділової попозиції"?

Відкриють.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:36

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  candidat написав:Вы уже дождались? Вышло получить +1% за постоянного вкладчика?
Кстати, а как считается месяц в депозите "Ділова пропозиція"?

Тупо не дали. похихикали на от....битесь.
сижу и думаю, добиваться или нет?
PS Все у меня прекрасно закончиось, но не дали. Уповаю на Минфин (влез в очередную акцию к НГ) .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:37

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Квесторе_поверніться написав:Відкриють.

де такі є преценденти? факт в студію.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:16

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відкриють.

де такі є преценденти? факт в студію.

Я открывала не "Ділову пропозицію", а другой вклад, но ровно через месяц после открытия (например, 18 ноября открыли - 18 декабря дают +1%)1% дали. Родственникам, без проблем, через месяц после открытия "Ділової пропозиції" тоже дали +1%.
Видно, раз в Условиях точно не написано, у каждого отделения свой подход.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:20

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Annet_ написав:Видно, раз в Условиях точно не написано, у каждого отделения свой подход.
шепните просто = шо за город
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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