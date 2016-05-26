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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24

  Goodman написав:
  Annet_ написав:Видно, раз в Условиях точно не написано, у каждого отделения свой подход.
шепните просто = шо за город

Киев. А у Вас?
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Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:26

Annet_ город соотвествующий , жидковатий во всех смислах
жЬІдомер
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:44

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відкриють.

де такі є преценденти? факт в студію.

Місто Лева.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:28

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Квесторе_поверніться написав:Місто Лева.

єто полний 3,14159дец
завтра позвоню в отделение ,если пошлют, то я пошлю письмо в куйов.
я тут копійка до копійочки - а мне BOLT IBAN
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відкриють.

де такі є преценденти? факт в студію.

Місто Лева.

Мені у Львові рівно за місяць на новий договір дали +1%, ще і нагадали що вони з Мінфіном співпрацюють, щоб я ще про це не забув.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 04:03

  Goodman написав:єто полний 3,14159дец
завтра позвоню в отделение, если пошлют, то я пошлю письмо в куйов.
я тут копійка до копійочки - а мне BOLT IBAN

Если будете звонить в отделение, то намекните, что не только Вы в такой ситуации, а еще несколько человек. И поэтому вы будете писать коллективное письмо не только в Киевское отделение, но и в НБУ.

Обычно при упоминании НБУ сотрудники отделений сразу меняют свой тон и начинают решать проблему.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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